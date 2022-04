Rafael Spregelburd celebra el policial negro que protagoniza

25/04/2022 - 21:18 Pura Vida

El director, actor y dramaturgo Rafael Spregelburd, que forma parte del elenco de "Último primer día", el thriller policial protagonizado por Eleonora Wexler, se refirió a la discusión sobre el financiamiento audiovisual que surgió a partir del conflicto en el Incaa, y consideró que "por primera vez nos encontramos con una conciencia muy clara de que la identidad de la ficción es también una forma de hacer política".

"Hay quienes piensan que hacer películas es un gasto que solo debería ser financiado por aquellos que puedan recuperarlo sin tener en cuenta que, en todos los países que admiran, la cultura es financiada por el Estado justamente para lograr esa independencia en el campo ficcional", resaltó el actor a Télam.

Al respecto, subrayó que el hecho de que alguien diga que "un policial negro es norteamericano" o se refiera a "una comedia a la francesa" se debe a que en esos países lograron que "su propia independencia de ficción sea exportable por el grado de coherencia, cohesión y simpatía que genera ese producto".

"Nosotros -agregó- deberíamos pelear por esa misma autonomía porque tenemos con qué: autores y técnicos formidables, es un momento que habría que poder lograr que estas ficciones ganen en identidad local al punto tal de ser admiradas por otras culturas".

En esa línea, el actor celebró el estreno de la serie producida por StoryLab y dirigida por Diego Palacio que aborda el asesinato de un profesor y la desaparición de un alumno luego de una descontrolada fiesta del último primer día de quinto año organizada por estudiantes de una escuela privada de clase alta en una ciudad costera.

A lo largo de ocho capítulos, la serie escrita por Lucas Molteni, Nacho Viale, Sol Levinton y Ricardo Morteo, seguirá la investigación de la agente Duval (Wexler) entre los jóvenes para responder las incógnitas del caso.

Dentro de la trama, el actor interpreta al padre de uno de los alumnos que es un empresario minero muy poderoso de la región que no concibe que su hijo "sea acusado igual que el resto del populacho de un crimen que no cometió".

¿Qué te sedujo de la propuesta?

Yo había filmado ´Post mortem´ (TecTv) con los chicos de StoryLab y la verdad es que ellos querían un tono para este personaje que les parecía que solamente yo les podía dar así que ante esa amenaza dije: "Me interesa". A veces uno tiene dudas, porque yo tengo un rango muy raro en cine y televisión y nunca sé qué es lo mío que vienen a buscar entonces paso de hacer de intelectual a padre de un futbolista sin escalas intermedias. Así que me quedo tranquilo cuando me dicen qué es lo que les parece que puedo dar.

Más allá de tu personaje, ¿qué encontraste en la historia?

El policial negro es un género que conozco poco y esta historia es muy negra. Es tremenda, un dramón, una cadena de acontecimientos desafortunados que tienen algo de la dinámica de la catástrofe que a mí me gusta mucho. El crimen no es el crimen que uno cree, los buenos no son los buenos, los malos no son malos.