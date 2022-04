Muere a los 70 años el folclorista cordobés Ica Novo

26/04/2022 - 12:04 Pura Vida

Ica Novo, destacado folclorista cordobés, docente y difusor de los ritmos populares, murió a los 70 años en la capital de su provincia, confirmó su hermana María Elena Novo a través de un mensaje que posteó en la red social Facebook.

"Mi corazón está destrozado, después de pelearla como un campeón, mi amadísimo hermano Ica Novo se fue de este mundo. Mi hermano mayor, el que me enseñó a oír buena música, me hizo fanática de Los Andariegos, de Los Nocheros de Anta, entre otros, y el que me inició en la militancia en el peronismo. Todo esto mamado en nuestra casa, con un padre de gusto exquisito por la música y una madre militante peronista. Ica, sos eterno en nosotros los que te amamos", escribió su hermana.

Y añadió: "Dejás para todos tu música y tu poesía; obra maravillosa como pocas. Siempre orgullosa de vos, jamás transaste para ganar dos mangos más. ¡Imposible, olvidarte, Ica eterno!".

Su carrera

Guitarrista, cantante y compositor, Ica Novo -nacido bajo el nombre de Ricardo Luis Novo- fue también un estudioso y promotor cultural de la música folclórica.

Entre sus grandes obras destacan la chacarera "Del norte cordobés", que cuenta con la particularidad de ser el tema más grabado en la historia del folclore local, "Gato de Cosquín", "La repiqueteada", "Como las de antes" y "Persiguiendo al viento". También es autor de varios textos de canciones de Peteco Carabajal, como el caso de "Los indios de ahora" o "Movimientos del amor", entre tantas.

Entre sus grandes obras destacan la chacarera "Del norte cordobés", que cuenta con la particularidad de ser el tema más grabado en la historia del folclore local, "Gato de Cosquín", "La repiqueteada", "Como las de antes" y "Persiguiendo al viento". También es autor de varios textos de canciones de Peteco Carabajal, como el caso de "Los indios de ahora" o "Movimientos del amor", entre tantas.

Además compuso el tema "La Corralera", en ocasión del centenario de su ciudad natal y el himno del Festival de Deán Funes.

Como educador y promotor cultural, Ica Novo fue responsable de la refundación de la Escuela de Música de Santa Rosa de Calamuchita durante su labor como director a principios de los `90, además de haber fundado y dirigido el Conservatorio de Música Popular en el período 1993-1994.

El artista dio sus primeros pasos al conformar el grupo folclórico "Los del Llano" y al ser parte de un combo que fusionaba folclore y rock llamado "Plataforma 1"; sin embargo gran parte de su trayectoria la desarrolló en España, en donde estuvo radicado durante varios años.

Allí formó el grupo MesclaFina junto al Chango Farías Gómez, con el que registró los discos "Cuando el hombre va en camino" (1975) y "El cafetín musiquero" (1978).

Ya afincado de nuevo en nuestro país, Ica Novo recibió en 1992 el Premio Consagración en el Festival de Cosquín y comenzó a compartir escenarios con figuras como Mercedes Sosa, Rubén Juárez, Liliana Herrero, Lito Vitale, Leda Valladares, Jacinto Piedra y Suna Rocha, entre tantas.

Desde entonces, se dedicó a la docencia, el estudio de ritmos populares y la difusión cultural a partir de su participación en ciclos radiales, además de proseguir con su carrera.

Según se informó, Ica Nova será velado desde las 10 en la sala ubicada en Jerónimo Luis de Cabrera 148, en la zona de Alta Córdoba, en la capital provincial.