San Javier encontró sensibilidad en Axel

27/04/2022 - 20:09 Pura Vida

Destino San Javier presentó su nuevo single y videoclip "Miénteme", de su álbum "Amanece'', con la colaboración del reconocido cantautor argentino Axel.

Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone, integrantes del trío más destacado del folclore romántico argentino, junto con Axel, en un zoom exclusivo con EL LIBERAL, hablaron de esta colaboración artística y también de lo que significó cantar en el Teatro Colón.

"Siempre es un gusto poder comunicar noticias lindas, cosas nuevas. Somos inquietos, estamos siempre haciendo cosas y si hablamos de inquietos, aquí también está Axel, siempre con cosas nuevas. Esta vez el camino nos cruzó por la vida", dijo Franco Favini sobre el trabajo compartido.





-¿Cómo nació esta posibilidad de juntarse, en un principio, para hacer un show en el Colón juntos, y hoy para grabar el tema "Miénteme"?

Paolo: Lo del Colón fue el show de Axel, en el que reunió a otros artistas y fue una noche muy importante en el marco de "Únicos", un festival en el que están solamente algunos elegidos, y nos sentimos muy privilegiados de haber podido estar compartiendo y disfrutando de esa noche, de ser parte de "Únicos".

Axel: Fue realmente muy lindo. Cuando me convocaron a hacer el teatro Colón quería que sea una noche especial y para que sea una noche especial está bueno convidarla y compartirla con amigos; creo que es fundamental. Así que desde un inicio pensé en ellos para que vengan a acompañarme en algunas canciones, como también lo hizo Rossana, que vino especialmente desde España; y mi amigo Carlos Baute. Los Palmeras también estuvieron cantando esa noche y los chicos de MYA. Así que fue una noche especial y para mí, contar con ellos (Destino San Javier) que veníamos este último tiempo muy conectados musicalmente hablando y también desde lo personal, fue muy lindo poder contar con ellos.

Paolo: "Miénteme" es una de las canciones que abrió el panorama y abrió el significado de nuestro disco nuevo "Amanece", pero nosotros la habíamos grabado primero y sentíamos que le faltaba algo a la canción. Le faltaba una vuelta, no sabíamos si de romanticismo o de sensibilidad, que en el momento en el que se la propusimos a Axel, él le puso una cuota que la canción, por nosotros mismos, no hubiera tenido. Y ahora tiene un espíritu totalmente distinto a cómo nació. Entonces, obviamente nos sentimos muy agradecidos y privilegiados de haber tenido su voz y su arte en esta canción porque fue algo muy determinante y sin duda sentimos que es una puerta muy grande que se abre en nuestro disco, que nos va a traer muchísimas satisfacciones. Ya de por sí, tenemos muchísimas visualizaciones con tan pocos días del lanzamiento.





-¿Dolor o reproche cuando en una parte de la canción dice "Dime cómo es que tú vives si el remordimiento te ha dejado ya..."?

Bruno: Son muchas cosas que uno va pensando. En este caso, la letra es de Paolo. Uno va pensando qué sentirá esa persona que me está rompiendo el corazón. Son muchas cosas que le pasan a una persona cuando está en esta situación, a veces muy crítica donde uno no duerme, no come, y piensa solo en esto. Eso da para escribir estas canciones bien llegadas al corazón. Con esta historia que es muy común, cotidiana, que dice "mentime, sé que esto se está terminando, pero no quiero sea ya, dame un poquito de tiempo como para que yo me vaya más entero...". Es como alargar la agonía, de alguna manera. Pero eso lo hacemos todos y quisimos mostrar en esta canción esa parte del amor.





HUELLA EMOTIVA

Las canciones invitan a desarrollar la empatía

Franco, ¿es saludable vivir atado al recuerdo? No es sano quedarse atado al recuerdo, pero creo que cuando se compone una canción, uno se plantea una situación que es ficción, como en las películas, y sin embargo hace que uno empatice y se ponga en ese lugar y pueda vivirla y aprender aunque no esté en ese momento. Después cuando en la vida te toque atravesar eso, quizás uno tenga mínimamente la experiencia a partir de la canción.