Sofía Gala cuestiona aquello que se define como amor

La actriz Sofía Gala Castiglione, protagonista de la tercera versión teatral argentina de "Closer" que se estrenó en el Multiteatro, destacó que la vigencia de la emblemática pieza inglesa escrita en 1997 se debe a que "los conflictos y los desencuentros en las relaciones no pasan nunca de moda".

"Las relaciones son universales y atemporales; el amor y la emocionalidad siempre son temáticas actuales porque, incluso en épocas en las que hablamos de relaciones libres y abiertas, siempre traen conflictos, traiciones y desencuentros", explicó Castiglione a Télam sobre el texto que Patrick Marber escribió hace un cuarto de siglo.

"De hecho -abundó- la obra tomó vigencia con el tiempo, no se volvió vieja: por ejemplo, hay dos personajes que tienen sexting, cosa que es mucho más probable que suceda hoy que hace 20 años".

Dirigida por Corina Fiorillo e interpretada por un elenco que completan Juan Gil Navarro, Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti, "Closer" aborda el encuentro de cuatro extraños que se dejan llevar por el deseo: Dan, Alice, Anna y Larry se ven envueltos en dos relaciones que se entrecruzan.

La obra, que debutó en Londres en 1997 y recibió el premio Laurence Olivier/BBC como Mejor Nueva Obra de Teatro y el Premio London Critics' Circle, se estrenó en Argentina dos años después, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Susú Pecoraro, Gerardo Romano y Leticia Brédice.

En 2008, la pieza que se volvió masiva en 2004 cuando fue adaptada en el cine por Julia Roberts, Jude Law, Clive Owen y Natalie Portman, volvió a la cartelera porteña de la mano de Araceli González, Mariano Martínez, Marcela Kloosterboer y Nacho Gadano.

Gala, que al momento de sumarse al proyecto solo había visto el filme, reconoció que la sedujo "un texto buenísimo para jugar e interpretar", la posibilidad de trabajar por primera vez con Fiorillo ("El principio de Arquímedes", "El Arquitecto y el Emperador", "El Vestidor", entre muchas otras) y sus compañeros de elenco.

Pero no solo eso: "Si bien habla de cuatro personas que se encuentran, se mezclan, transitan relaciones personales y emocionales para bien y para mal, la obra se termina de completar con la mirada del espectador porque no da respuestas: es una obra de preguntas, no baja línea ni resuelve".

La actriz prefirió no dar pistas sobre Alice, su personaje: "A los cuatro les conocés apenas su historia, pero lo importante es lo que pasa ahí en el momento, en situaciones puntuales que producen un montón de interrogantes. Las relaciones de amor, el sexo, los vínculos dan tela para cortar siempre", señaló.

Y agregó durante una charla con La Nación: "Closer trae cosas que quizás antes eran tabú o estaban naturalizadas y que hoy están sobre la mesa y se analizan, aunque pasaron siempre. Es una obra de preguntas y las respuestas las dará el público porque abre interrogantes que están en el aire, que están pasando, de los que se está hablando, de algo que se está moviendo".





La vuelta del chileno Gonzalo Valenzuela

La obra marca el regreso del actor chileno Gonzalo Valenzuela a los escenarios porteños. Precisamente, el amigo de Benjamín Vicuña, quien lo acompañó en el debut, reflexionó también con la prensa sobre la identificación que podría motivar Dan, su personaje, y los tres que interpretarán sus compañeros: Castiglione será Alice; Gil Navarro, Larry; y Peleritti, Anna. "Hay un médico y un escritor frustrado, dos polos muy distintos. Y una fotógrafa y una bailarina, otro polo también. Son cuatro personalidades muy bien acertadas por el autor para mostrar un mundo gigante, con el que todos los que se sienten acá se van a identificar", dijo el chileno.

Mientras que Peleritti sumó: "Closer habla de los vínculos, del ser humano, de la forma de relacionarse y de esta distorsión del amor: cómo se van dando las relaciones, cómo se van sosteniendo... No da respuestas a eso: expone, interpela y te pone en el lugar de espejarte con lo que le sucede a estos personajes". A su turno, Gil Navarro eligió una cita para referirse a lo que la obra puede generar en el público. "Pompeyo Audivert dice que, cuando el espectador va al teatro, se ve en un espejo roto. Creo que esta obra sirve para eso: para verse fragmentado en una gran cantidad de cosas", adelantó.

La presencia de Corina Fiorillo también le aporta un distintivo a esta nueva versión de la obra, ya que se contará por primera vez desde la mirada de una mujer en la dirección. "Hay algo muy poderoso en la mirada femenina: lograr que la descripción de los arquetipos masculinos no pase por la obviedad", señaló Fiorillo, a La Nación, y explicó: "Una mujer puede tener una mirada más amplia y complementaria con respecto a los roles masculinos, que, en esta pieza, implican un gran riesgo. Los personajes varones son machistas: quieren ejercer control sobre ellas, se las disputan casi como un trofeo… Y la lectura sobre eso podría ser 'machirula': podría dejarlos en otro lugar, con escenas que podrían ser cargadas de un profundo machismo y no de un discurso en el cual es la mujer la que maneja el deseo y dice que no. Creo que, en ese sentido, es muy valiosa la visión de una mujer".





DEBUTÓ EN LONDRES EN 1997

Quién es quién en la obra que es un clásico

La obra del británico Patrick Marber fue adaptada por Federico González del Pino y Fernando Masllorens para esta versión teatral, que protagonizan Sofía Gala, Carolina Peleritti, Juan Gil Navarro y Gonzalo Valenzuela. Ana es una talentosa fotógrafa que busca su rumbo en la profesión; Dan es un escritor frustrado, pero con grandes ambiciones, que vive de escribir obituarios; Larry es un médico dermatólogo, y Alice es una bailarina y stripper que escapa de un pasado tormentoso.