Zoe Gotusso retoma el “Ganas Tour” y prepara un doble festejo en el Gran Rex

La compositora y cantante Zoe Gotusso, una de las voces más influyentes de la canción actual, inició en su Córdoba natal un nuevo tramo del “Ganas Tour” con el que seguirá abordando el repertorio de su álbum debut “Mi primer día triste”, publicado en diciembre de 2020, y que el 22 de mayo la llevará a celebrar sus 25 años en el teatro porteño Gran Rex.

“Lo del Gran Rex es algo que ‘intencioné’ y deseé y después me lo regalaron como una sorpresa y me pareció espectacular aunque me dio mucho miedo también porque no quiero quemar etapas ni inflar un globo, pero a la vez, soy adicta a la experiencia”, dijo Zoe a Télam.





-¿Qué significa festejar tu cumpleaños en un recital?

Mi mamá me hizo siete cumpleaños sorpresa porque no me animaba a invitar y ahora tengo que animarme a convocar. Es la primera vez que estoy haciendo una convocatoria tan grande y nunca armo una fiesta, pero que sea un recital es una manera de alivianarlo y compartirlo, es mi manera de auto-regalarme algo y me alquilé el Rex.





-¿Esta gira te ubica como referencia de la canción en momentos donde hay otros géneros en boga?

Todo va y vuelve y hay un montón de cancioneros. Pasa que hoy se me ha dado un poco de lugar y tengo un par de ojitos mirándome. Las modas, las tendencias, las músicas, van cambiando. Hay mucha gente que está en la búsqueda cantautora, pero en la tendencia actual es muy fuerte la urbana y eso hace que pongan la oreja en mí de rebote y como inercia. Pero yo estoy acá, hago lo mío y soy una pionera en sostener que las cosas pegan la vuelta