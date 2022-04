Oriana Sabatini apuesta fuerte en su vuelta a la música

29/04/2022 - 22:05 Pura Vida

Oriana Sabatini volvió a la escena musical para cautivar a la audiencia con su carisma y su creatividad innovadora y su nueva canción “325”, así lo demuestra, con una propuesta talentosa, sensual y de gran atractivo visual, a través de un video en el que se deja ver desnuda y cubierta de sangre.

Con su nuevo single, la hija de la actriz Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, no solo busca subir un escalón más en su carrera por convertirse en una estrella pop sino que acerca al público una temática actual, con la letra que hablar de “una mujer empoderada que decide liberarse y dejar de creer en falsas promesas a través de un ritmo ardiente que no vas a querer dejar de escuchar”, según anticipó la propia artista, quien está en pareja con el futbolista Paulo Dybala.

La canción nació del deseo de Oriana de imprimir su sello artístico en un tema 100% comercial y llevar su mensaje a un público amplio que se pudiera conectar con la esencia de la canción, de acuerdo con sus propias palabras. “Me enorgullece presentarles ‘325’, un tema muy especial para mí. Quiero que mis fans y audiencia lo reciban con mucho cariño y se identifiquen”, remarcó en el lanzamiento.

Y agregó: “Este tema nació en uno de mis viajes a Miami. Fue una de las épocas donde recién estaba arrancando a trabajar con Universal y me acuerdo que entré al estudio y le dije al productor y a los compositores: quiero experimentar sonidos de diferentes géneros. Me dio miedo de caer en el cliché de reguetón pop romántico, pero le mostré unas referencias de canciones que me gustaban de ese estilo y el productor captó a la perfección lo que quería lograr”.

El video de “325”, dirigido por Juan Gonzs, y producido por Santiago Aquino y Guido Iannacio, revela la atracción de la artista por indagar en esos universos inexplorados y alternativos. Es una pieza que utiliza un concepto complejo y sencillo a la vez con unas imágenes impactantes en la que se expone la sensualidad de la artista.

“El concepto nació de una charla que tuve con el realizador del video que ya veníamos trabajando juntos”, contó en el lanzamiento oficial que realizó desde la Argentina para el mundo; y sumó: “Nos pasaba que nos estaba costando un poco encontrar una idea que fuese original. Yo siempre en mis propuestas trato de tener algún que otro escenario que sea impactante a la vista, y ahí mi manager tiró la idea de tener una situación en una casa donde empieza a llover sangre. Al direc‑ tor y a mí la verdad nos encantó. Obviamente esa idea después fue mutando de diferentes maneras”. Por otra parte, explicó: “La sangre era lo que quedó de esa idea principal, pero nos encantó y siento que tiene que ver un poco con lo que dice la letra de la canción, pero llevado a un extremo. El tema habla del desamor y todas esas cuestiones. Cuando uno piensa en amor, piensa en rojo”.

La cantante subrayó que este tema significa una etapa nueva como artista y también como persona. “Este tema significa el inicio de una etapa nueva mía como persona, como artista, como profesional. Estoy orgullosa. En pocas palabras podría decir que para mí representa un nuevo camino”, explicó. Oriana no es nueva en la música. Tomó contacto con esta faceta cuando protagonizó en 2012 una tira producida por Cris Morena, “Aliados”, donde interpretó el personaje de Azul Medina. Por ese personaje Oriana se llevó el premio “Revelación” en la edición de 2013 de los Kids Choice Awards Argentina. Pero además comenzó a darle forma a su carrera como cantante.

En 2014 se hizo escuchar con el tema “Love is Louder”, de Julián Serrano, quien por aquel entonces era su pareja. Tres año más tarde lanzó el sencillo “Love me down easy”, y varios. Y luego vino su presentación en el escenario central del Lollapalooza Argentina, y la apertura de conciertos de Coldplay, Dua Lipa y Ariana Grande.l