Se viene un domingo emotivo con la nueva temporada de “La Peña”

Quizás si Gerardo Rozín no hubiera estado trabajando tan afanosamente, antes de su prematura muerte, en encontrar un reemplazante a quien dejarle la conducción de su creación “La Peña de Morfi”, el programa no volvería mañana a la pantalla televisiva.

Nadie lo sabe, porque además de un ciclo que proporciona un gran entrentenimiento para el público que acostumbra encender el televisor los domingos, es como ya lo dijeron en varios programas dedicados al espectáculo, un producto caro.

Por lo que sea. Porque es una propuesta rendidora, o porque hay un lazo afectivo intacto con su creador, lo cierto es que “La Peña de Morfi” inaugurará mañana una nueva temporada en la grilla de Telefé, y se verá en Santiago del Estero, a través de Canal 7, a partir de las 11.30, esta vez con la conducción de Jey Mammon.

Al respecto, el artista que coincidentemente había puesto fin a su contrato en América TV para debutar en el canal de las pelotitas con un gran show, que llegará en las próximas semanas, comentó a DiarioShow: “Soy consciente de que me sumo a una marca registrada. Lo que siento es que vengo a acompañar a un equipo que ya está sólido, armado y que va para adelante. Me amalgamo a algo que ya funciona. Por supuesto que tengo una identidad, un ADN. Hay un piano en el medio del estudio y yo lo veo y me tiro de cabeza, porque tengo ganas de tocarlo”.

Y agregó un comentario que define su sensibilidad y el porqué es el indicado para ocupar el lugar que dejó vacante Rozín: “La peña va sola. Hay un alma que la conduce, que es Gerardo, y ahí está la emoción que embargó cuando arrancamos este encuentro. No estoy nervioso, porque este programa está angelado, está bendecido por Gerardo Rozín y este equipo. Estoy muy feliz y agradecido”.

Por su parte, Jésica Cirio, quien seguirá ocupand o e l p a p e l d e c o - conductora, como lo hacía con Gerardo, admitió que el gran desafío será “que esta peña siga creciendo e incorporando géneros musicales, lograr emocionar a la gente con las canciones. Acompañar y disfrutar”. Para su regreso, “La Peña” tendrá invitados que son un lujo: Abel Pintos, Los Palmeras, Los Cuatro de Córdoba, Sandra Mihanovich y Lito Vitale. Además, se suman a la cocina Mirta Carabajal y Silvia Barredo, junto a Santiago Giorgini.