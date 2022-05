“Pálpito” tendrá otra temporada y se rodará en Ciudad de México

02/05/2022 - 09:44 Pura Vida

Los villanos le sientan bien a Moisés Arizmendi, actor mexicano que se luce como el malvado de "Pálpito", la serie colombiana más vista del mundo en la plataforma Netflix. "El Mariachi" o Félix es el personaje que el prestigioso intérprete compone para esta producción que aborda sobre el tráfico de órganos.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Moisés analizó las razones del éxito de esta novela protagonizada por Michel Brown, Ana Lucía Domínguez y Sebastián Martínez, creada por el venezolano Leonardo Padrón y dirigida por Camilo Vega.

-¿Qué representó para usted trabajar en una novela como "Pálpito"?

Primeramente es un reto, un reto por un tema tan delicado, pero también un orgullo tratar el tema desde un punto de vista serio aunque cobijado por la estructura del melodrama tradicional, la telenovela. Al final, es una historia de amor que se ve envuelta por un delito como es el tráfico de órgano. Para mí fue todo un reto actoral interpretar a un personaje así y estoy muy feliz de haberlo hecho de la mano de Netflix, un grande del streaming que se está atreviendo a tocar temas que normalmente no se tocaban en la televisión abierta o en las producciones convencionales. Eso, por un lado. Por otro lado, es muy bueno cambiar el tema del narcotráfico y empezar a ver los otros tráficos como los de personas y de órganos, como en este caso. Es decir, con qué se trafica en el mundo, específicamente en Latinoamérica.

-¿Qué es lo que tuvo que hacer para construir al "Mariachi"?

Concretamente, hablamos mucho con el autor, Leonardo Padrón. Y, luego, ensayos con el director. Bajo ese acotamiento, sobre esa base sobre lo que sí es, que no es lo que estaba escrito en el guion, yo me clavé a ver videos de sicarios. Hay muchos sicarios, en muchos países, pero me clavé a ver a los sicarios mexicanos porque son los sicarios que yo iba a interpretar como mexicano en la serie colombina para saber cómo hablan, qué los motiva, cómo entraron, a qué se dedican, por qué siguen ahí y cómo, en su trabajo, asesinos a sueldo, se desprenden de sus emociones y sentimientos para poder realizar eso. Hay mucho material de entrevistas y blogs en la dark web. En México hay un canal específico que se llama "El blog del narco". De este blog te puedes ir ligando a otros blog y puedes ver cosas muy rudas como muy descarnadas. Me empapé mucho para interpretar a un personaje que vive en ese mundo donde ser delincuente y levantar personas es su manera de ganarse la vida todos los días. Tuve que investigar para normalizar a un personaje así para no criticarlo sino identificarme con él. Internet me ayudó y ahora uno escucha mucho material videográfico. Entonces, puedes acceder a mucha información que antes solo podías leer e imaginar.

-¿Cómo se inserta su villano en toda la historia de "Pálpito"?

El "Mariachi" Fermín es un mexicano que no sabemos por qué está en Colombia, pero trabaja para una organización internacional que se dedica al tráfico ilegal de órganos y va a ejecutarlos y va a ejecutar cosas que gente poderosa le pide. No lo hace solo sino que lo hace de la mano de eminencias médicas, de cirujanos prestigiosos, de gente que tiene contactos en la política, de gente que tiene contactos en la frontera, de gente capaz de comprar y chantajear policías.

A mí, como actor, me da muchísimo gusto porque hace quince años, en las primeras narco novelas mexicanas, venías actores de Colombia a interpretar a sicarios colombianos que se insertaban en las novelas mexicanas. A mí me da mucho gusto que el mundo juegue al revés también.

Moisés Arizmendi, actor mexicano que interpreta al "Mariachi" Fermín en "Pálpito", confirmó a EL LIBERAL que la serie colombiana tendrá una segunda temporada que es muy probable que se filme en México. "Por lo que sé, tenían ganas de rodar en México", destacó el connotado actor nacido en el país azteca.

"Pálpito" es una serie que narra la vida de Camila, una fotógrafa que tarda en llegar a su boda y posteriormente sufre un infarto que la hace desmayar en plena ceremonia. Al llegar al hospital los médicos explican que deben realizarle un trasplante de corazón de forma rápida; pero ella tiene tres años en una larga lista de espera de donantes.

Zacarías, quien maneja negocios turbios, afirma que le conseguirá un corazón a su querida prometida a como dé lugar. Ella no sabe que detrás de un corazón, se encuentra una peligrosa red de tráfico de órganos en la que Zacarías ahora ingresará.

-¿En "Pálpito" se juzga, se enuncia, se denuncia?

Yo creo que se enuncia, se enuncia el poder. Es decir, hay un personaje poderoso, que es Zacarías, que pone presidentes de la República, es el hombre que hace la imagen de los presidentes de la República, y él es quien desesperado por la posible muerte de la mujer al no encontrar un donante de corazón decide recurrir a esta organización extra legal, organización que tiene una fachada legal como donataria de órganos, pero que tiene una puerta trasera ilegal y no sabe qué límites cruzó. Aquí se toca la ilegalidad del tráfico de órganos.

-Se dice que a través del arte se puede generar conciencia, hacer reflexionar y quizás, utópicamente, producir cambios. ¿Acoge a esos conceptos el contenido de "Pálpito"?

Yo creo que sí, por supuesto que sí. Hoy en México estamos indignadísimos porque, si los hombres nos sentimos indignados las mujeres mucho más. Nos enteramos que a una niña de 18 años que levantaron hace una semana, la Fiscalía del Estado donde fue encontrada ocultó que donde lo encontraron a ella encontraron los cadáveres de otras cinco más. En la historia de México tenemos la historia de las muertas de Ciudad Juárez y tenemos una lista de desaparecidos impresionante y los medios de comunicación exigiendo que se realice una base de datos únicos de los desaparecidos. Creo que "Pálpito" trata esto de manera seria; es decir, hay una mujer aparentemente desaparecida de la nada, a la que cuesta mucho trabajo encontrar muerta, encuentran que le robaron un órgano. Entonces, cuánto de esto pasará en fosas clandestinas con familias que no tienen recursos para identificar a sus familiares. En ese sentido, "Pálpito" aborda un tema muy delicado y lo hace de muy buena manera.

-Ya confirmaron la realización de la segunda temporada. ¿Dónde se la filmará? ¿Va a tener una continuidad o una profundización de la temática?

Yo espero que sí. Leonardo es un escritor estratega. Es un escritor que ha tejido yuxtaponiendo la historia maravillosamente. Por lo que sé tenían ganas de rodar en México. Creo que México le puede dar un matiz diferente y se puede profundizar en la relación de los mismos protagonistas y en otras relaciones. Insisto, en traspasar fronteras, que se vea una realidad semejante de otro lado que puede darse absolutamente en otros países.