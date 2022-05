Tagliavini, entre los Platino y el dolor por la muerte de Juan Diego

03/05/2022 - 00:13 Pura Vida

Gabriela Tagliavini, en diálogo con EL LIBERAL, se refirió al gran momento que vivió al formar parte del jurado de los Premios Platino, gala que se realizó en Madrid y con una vasta presencia de artistas argentinos.

Además, la cineasta santiagueña, que atraviesa un gran momento profesional, evocó la figura de Juan Diego, el enorme actor español a quien dirigió en el filme "A pesar de todo", que se puede ver a través de la plataforma de streaming Netflix.





¿Qué significó par vos integrar el jurado de los Premios Platino?





Es un honor porque veo todas las mejores películas de Iberoamérica y España. Y es muy importante estos galardones ya que hacen que todo el mundo pueda reconocer a estas películas Iberoamericanas. También fue un honor estar en la fiesta de los Premios Platinos donde hablé con Carmen Maura y con Carlos Bardem con el que yo trabajé (lo dirigió en el filme "A pesar de todos", una producción española que Tagliavini hizo para Netflix) y con otros actores muy reconocidos de México, España y Argentina.





En los Premios Platino se recordó la figura de Juan Diego, actor a quien dirigiste en "A pesar de todo". ¿Cómo fue dirigirlo? ¿Qué enseñanzas te dejó?





Javier Bardem mencionó a Juan Diego cuando ganó como Mejor Actor. También lo mencionaron cuando ganaron como Mejor Película ("El buen patrón"). Mi experiencia con él fue hermosa. Era un actor maravilloso y una gran persona. Se súper preparaba para los papeles, hacía sus deberes, escribía en las páginas, estudiaba. Era un hombre maravilloso y, aparte, muy divertido. Tuvimos una relación de trabajo muy bonita. Me puse muy triste (por su muerte). La semana pasada me llamó Rosy de Palma (actriz icónica de Pedro Almodóvar que Tagliavini dirigió en "A pesar de todo") para avisare que se había muerto. Me dio mucho gusto que lo honraran en estos Premios Platino porque era un gran actor.





El nombre de la cineasta santiagueña Gabriela Tagliavini sigue agigantándose en el mundo de Hollywood. Luego del exitoso largometraje "A pesar de todo", que rodó en España para Netflix, comenzó a filmar en Nueva York una nueva película que contará una gran historia, protagonizada por Aimee García y Freddie Prinze Jr.





Y mientras este filme comienza a cobrar vida, Warner Bros. estrenará y distribuirá internacionalmente la miniserie "Casa Grande".