Ballesteros cambió de vida con la música

03/05/2022 - 20:44 Pura Vida

Hay cambios que llegan sin que las cosas estén yendo mal. A la actriz Sandra Ballesteros, por ejemplo, el “llamado” a algo distinto le llegó después de un viaje a la India. Se dio cuenta de que ya no quería que la actuación fuera el centro de su vida. Y el primer paso lo dio ofreciéndole a su padre hacerse cargo de la Estación de Servicios que él pensaba cerrar en Entre Ríos. Se mudó algo nuevo surgió.

“Durante unos años tuve una forma de vida que no me había llevado a los mejores lugares, pero había podido cambiar el chip para tener hábitos más saludables. Y ya no tenía ganas de trabajar como actriz”, dijo a La Nación, quien fuera protagonista de grandes éxitos televisivos como “Gasoleros”, “Verano del º98”, “Resistiré”, entre más, y de la inolvidable película que protagonizó con Darío Grandinetti, “El lado oscuro del corazón”.

En 2008, tras un viaje por la India, Sandra Ballesteros dijo haber sentido un fuerte llamado “espiritual”.

“El llamado espiritual fue a través de la música, dirijo un coro, monté un vía crucis viviente y un pentecostés con gente del lugar, que no son actores. Hace años que pertenezco a un grupo de oración que se llama Abba Padre en la Iglesia Santa Rosa de Lima, y pertenece a la Renovación Carismática Católica, que es una corriente de la iglesia católica que invoca al Espíritu Santo”, dijo desde el pueblo Villaguay. Por otra parte, confesó que a los 60 años está pensando en ser madre, pero a través de la adopción.