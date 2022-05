Guillermina Valdés habla el lenguaje de quienes no temen “buscarse”

04/05/2022 - 21:05 Pura Vida

De a poco, parece que Guillermina Valdés fue aprendiendo a correr las luces del escenario para quedar iluminada, dándose finalmente el permiso para mostrar lo que es capaz de hacer y quién elige ser.

Y nada de eso le resultó fácil. Necesitó de mucho trabajo interior para tener la claridad de reconocerse “apagadita”, en una etapa, mientras iba asumiendo, a conciencia, el deseo de abrazar sus sueños, esos que pensaba que solo los podían cumplir otros.

“Siempre tuve una forma de ser por la que, de algún modo, fui pegándome a las energías de otras personas. A los caminos o a los tránsitos de los demás. Pero aprendí a hacerme cargo de mí. De lo mío. De lo que quiero. De quién soy y de lo que no soy”, dijo en una entrevista con Teleshow, en la que dejó varias reflexiones que evidencian el camino de búsqueda personal que transita.

Y agregó: “Hoy sé que estoy sobre mis pies, pisando mi suelo”. Quienes saben de la importancia que tiene para la propia vida, el aceptar sin reproches, eso que los padres fueron capaces de dar, se sentirán identificados con la manera en la que la actual pareja de Marcelo Tinelli habla sobre su familia. “Mi vieja es una guerrera y mi papá fue un gran luchador. Hoy, muy lejos de los tiempos de ‘esto no fue, no pasó, me diste, no me diste...’, que uno revive luego siendo madre, reviso mi historia valorándola mucho más. Ellos hicieron lo que pudieron y estuvo muy bien”, aseguró con respecto a su origen: su madre, embarazada de ella a los 15 años, y su padre, un adolescente de apenas 17.

En el repaso de su biografía, la modelo contó: “Me veía las manos grandes, las piernas flaquitas y la piel demasiado blanca. Me acuerdo que, con mis amigas, nos tirábamos a tomar sol y en cinco minutos yo ya estaba roja. Y era terrible... en esa época se establecían modelos... Hoy adoro mi piel, tanto que desarrollé una línea cosmética para su cuidado”. Y sumó: “Amigarse con tu propia existencia, física e interna, muchas veces tiene que ver con la madurez y el autoconocimiento. Y tuve que trabajar mucho para contarlo desde este lugar”.

Sobre la época en la que decidió cederle el protagonismo a su pareja, Sebastián Ortega, el padre de sus 3 hijos, Guillermina reflexionó. “Esa era yo, siendo lo que podía ser en ese momento. Creo que todos somos como espejo de las personas con las que estamos. Y Sebas era, en ese entonces, quien yo elegía. Sí, elegí estar en un lugar en el que ‘el otro hiciera ’ mientras yo estaba con mis pollitos. Ahí estaba metidita para adentro. Se ve que necesitaba pasar por eso para ser quien soy”.