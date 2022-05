Lalo Mir confesó por qué muere por la cumbia

07/05/2022 - 20:47 Pura Vida

El reconocido conductor de radio Lalo Mir, la voz más escuchada del país, visitó el programa "La Hora Exacta" conducido por Teté Coustarot y Boy Olmi que se emite de lunes a viernes, a las 22, por la pantalla de Canal 9.

El locutor visitó el programa para ampliar sobre algunas de las preguntas encadenadas, cuyo tema en esta edición es "Lalo y la música".

Tras un informe sobre un icónico tema de Los Palmeras, Lalo Mir confesó su amor por la cumbia y consideró que "está en todo el mundo", incluso en lugares impensados. "Me encanta la cumbia colombiana y peruana", expresó.





Uno de sus ritmos preferidos

El reconocido periodista y locutor de la escena nacional, junto a Teté y Boy, contó que la cumbia es uno de sus ritmos preferidos, uno de los principales fans del reguetón como género musical que derivó del reggae en español, ferviente seguidor de la cumbia colombiana, peruana, mexicana y del ballenato.

Sin ponerse colorado recuerda que en los orígenes de la cumbia y hoy un poco también, todavía somos un pocos despectivos de la cumbia, de la cumbia villera, que en sus comienzos fue catalogada como una música más llana, más baja, y hoy reconoce que aún se le mueve la patita al escuchar cumbia.

En este programa contamos con la maravillosa visita de Lalo Mir, la voz que alzó Radio Nacional y en un emotivo homenaje recordó cómo descubrió a la mítica azafata cubana, Milagros López.

Volaban en el mismo avión de American Airlines, Lalo Mir como pasajero, Fernando Peña como comisario de abordo.

Lalo escuchó una voz de mujer, tono cubano, y pidió conocer a esa azafata exquisita que endulzaba los oídos de todos los pasajeros, pero hubo una sorpresa que nadie esperaba: la azafata no existía, no era real, era un personaje inventado. No podía pensar que de ese cuerpo masculino de un comisario de abordo salía esa voz.

Finalmente y luego de varios vuelos compartidos, en 1994, Lalo conducía Tutti Frutti, por FM Del Plata. Y así apareció en el aire radial Milagros López.

En una primera instancia se grababan unos casetes que se transformaban y en los que quedaba el sonido del parlante del avión. 'Su atención por favor'. Después empezó a llamar por teléfono", detalla Lalo. "No había sonado en radio antes, así que lo hice debutar.





Primer ejemplo de globalización

En el transcurso de su emotiva visita en el programa " La Hora Exacta", Lalo Mir define a la radio como un hecho de comunicación masiva, la radio es el primer ejemplo de globalización, porque no tiene límites, sin banderas, fue el creador de los separadores con una mirada inquieta.

Llegaba a la radio y grababa sus sonidos de la calle y se enamoró de los efectos especiales de la voz, de los ruidos, de las grabaciones.

Declara que comunicar le sale naturalmente y tiene una colección de micrófonos que le permiten trabajar donde se encuentre y lleva siempre consigo un micrófono del año 70 y pico, que lo usaba Eva Perón, ícono de los años 50, es la imagen de radio, que le permite hacer su arte donde se encuentre, en cualquier lugar del mundo.

Lalo Mir, símbolo de la cultura popular y usina de buenas ideas que se puede escapar de la mediocridad, reconoce que tiene pocos amigos músicos, fue padrino de Radio La Colifata, una emisora radial de frecuencia modulada argentina, que transmite en la frecuencia de 100.3 MHz en Buenos Aires.

Debe su nombre al lunfardo «colifato», «loco querible» y posee la peculiaridad de ser la primera en el mundo conducida por pacientes de un psiquiátrico.

Lalo resaltó permanentemente su predilección por la cumbia.