María Leal confesó que el amor con una chica la ayudó a seguir viviendo

El año pasado, María Leal, “inolvidable” por su papel en Grande Pa!, confesó en el programa que Moria Casán tenía en el Nueve que, en el pasado, tuvo una relación de seis años con una mujer.

Y ahora que regresó a la alta exposición por su participación en la serie El Marginal, que se estrenó en Netflix, ese amor con Sandra Mihanovich, sobre cuya identidad dio pistas la propia Moria, volvió a se motivo de conversación con la prensa.

Antes de hacer foco en lo que fue su relación con la cantante, Leal recordó que antes de eso había quedado viuda de Martín Rodríguez Mentasti, con quien estuvo 8 años.

“Dios mío, él era todo, no habrá ninguno igual. Lo más guapo, lo más caballero, lo más atorrante. Todo junto en uno”, dijo en el ciclo radial “Agarrate Catalina”.

Y sumó: “No sé si la palabra es liberación, pero yo creo que mi única opción después de esa muerte fue lo que me pasó, fue enamorarme de una chica. El tiempo lo cura todo y no lo sabía. La realidad es que eso me ayudó a seguir en carrera en la vida y agradezco que así haya sido”.