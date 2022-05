Franchín vivió un “flechazo” con Eskenazi

08/05/2022 - 20:38 Pura Vida

Como en las películas, Analía Franchín, la panelista y exsubcampeona de la primera edición de MasterChef Celebrity, había acompañado a una amiga soltera a una cena en la que iba a estar presente otro soltero, al que supuestamente se lo iban a presentar. Pero las cosas no salieron como lo planeado.

Al verlo a Sebastián Eskenazi, la “flechada” resultó ser ella, según lo confesó en su paso por el ciclo radial “Agarrate Catalina”, donde contó detalles del romance que nació hace 14 años en la casa de Jorge “Corcho” Rodríguez, el esposo de Verónica Lozano.

“Fue muy genial porque en esa casa había una hilera de luces que justo le daba en la cabeza a Sebastián y yo lo vi y dije ‘es el enviado’. Te juro. Me di vuelta y le dije a mi amiga ‘olvidate, este es mío’”, reveló.

Y agregó: “Pegamos onda a los diez minutos. Y más o menos ya estábamos enamorados”. Analía continuó su relato: “Al poco tiempo me dijo ‘¿sabés que ya te amo?’ y le dije ‘yo también, ípero yo estoy de novia!’, y él me dijo ‘bueno, no importa, yo te espero’. La realidad es que él se fue con otra esa noche...”. Después se volvieron a encontrar y nunca más se separaron. “Pasé de tener novio a casi a un marido con tres hijos”, dijo en referencia a los hijos de Eskenazi, de un matrimonio anterior. Luego llegó Benicio, el hijo propio, que hoy tiene 12 años.