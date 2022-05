Después del paréntesis por el Covid-19 se viene la fiesta de la Sachaguitarra

10/05/2022 - 21:53 Pura Vida

La Fiesta de la Sachaguitarra se había transformado en la mejor excusa para regresar a Villa Atamisqui, a compartir con familiares y amigos esos momentos que quedan encapsulados en el recuerdo cada vez que alguien emigra a otras provincias, y ciudades cercanas, en busca de nuevas oportunidades para la vida. No por nada, el terreno donde se desarrolla el evento se llama "El Patio de los Encuentros". Pero en los últimos años, la pandemia de coronavirus frenó todo festejo presencial, al punto que ni siquiera se pudieron celebrar los 50 años de la creación del instrumento.

Con la propagación del Covid-19 controlada, la casa de Elpidio Herrera, en Villa Atamisqui, volverá a recibir a santiagueños y turistas el próximo 23 y 24 de julio, en torno a la música que llegará con los artistas que siguen rindiendo tributo al creador de la Sachaguitarra.

"La fiesta será en el patio de la casa de don Elpidio, bautizado así'El Patio de los Encuentros", le anunció Manolo Herrera a EL LIBERAL. Y sobre la cartelera de artistas que actuarán a lo largo de esos dos días, el músico comentó: "Es una cábala desde el comienzo. Nunca sabemos qué grupos nos van a visitar porque siempre vienen muchos. Y los grupos de renombre, como los ha bautizado la gente, siempre se llegan por el cariño, por el afecto, por la admiración que le han tenido a mi viejo. Se puede decir que tienen asistencia perfecta, Néstor Garnica, Horacio Banegas; muchas veces lo visitaron Mario Álvarez Quiroga, 'Coco' Banegas. Estamos acostumbrados a vivir las sorpresas como la que nos dieron una vez los Coplanacu, llegándose a la fiesta. Este año, será el 23 y 24 de julio, sábado y domingo; como quería don Elpidio. Él siempre decía que la fiesta de la sachaguitarra tenía que ser el fin de semana antes de la fiesta de Santiago".

Por otra parte, Manolo hizo hincapié en la importancia de esta fiesta que ya forma parte de las tradiciones del pueblo. "Tiene mucha importancia porque así como está bautizado 'El Patio de los Encuentros', no está errado. Mucha gente de Atamisqui había dejado de venir porque como que no encontraba motivos para volver. Y la fiesta de la Sacha ha sido la excusa para volver a reencontrarse con amigos, con parientes con los que se había perdido contacto por cosas de la vida; y hacer nuevos amigos", explicó uno de los herederos del legado de Elpidio. Mientras que subrayó que "la fiesta de la Sacha ha servido para permanecer en contacto hasta hoy en día y venirse en julio a disfrutar con los parientes. Creo que eso también ha sido un objetivo de don Elpidio. El evento es muy familiar. La gente se reencuentra y usa como excusa la fiesta para volver a ver a los que ya no visitaba".

Para los turistas, Villa Atamisqui les ofrece también la posibilidad de conocer un poco más el origen de La Sachaguitarra y su creador, Don Elpídio Herrera, a través del museo que está pegadito a la casa del fallecido músico santiagueño. "El museo está ubicado a la par de la casa donde vivía don Elpidio y está abierto por las mañanas y por las tardes; atendido por la propia familia. Exhibe la historia del instrumento, de lo que ha sido una tabla llamada caspiguitarra hasta lo que es ahora la sachaguitarra, y toda su evolución de modelos a lo largo de 51 años desde su creación", contó Manolo. El público que se acerca no solo aprende un poco más sobre la historia del instrumento, sino también sobre la biografía de su creador, Elpidio Herrera. "Hay una historia del instrumento y del grupo 'Las Sachaguitarras', porque nace todo junto. Por eso los visitantes también van a encontrar fotos de los distintos festivales por donde anduvo, los viajes que hizo a Alemania, los premios, y los reconocimientos que recibió a lo largo de su trayectoria musical", sumó su hijo.

Y el detrás de escena del nacimiento de la Sachaguitarra es también de interés para los estudiantes secundarios, quienes a raíz de la imposibilidad de visitar el museo durante la etapa más cruda de la pandemia de coronavirus, aprovecharon para interiorizarse a través de la página web (www.elpidioherrerasachaguitarra.com.ar), que justamente nació durante ese tiempo de aislamiento para dar respuesta a una demanda de visitantes. "En tiempo de pandemia la página nos ha servido muchísimo sobre todo para las escuelas que estaban haciendo sus trabajos de investigación del instrumento. Muchos buscaban saber algo del creador, pero no solo la gente de las escuelas de la zona sino también de las universidades y gente que está estudiando las tradiciones, la cultura. La página nos ha venido muy bien porque encierra todo lo que uno quiere saber de la sacha, de su creador, de la fiesta", subrayó Manolo Herrera.

La fiesta del 23 y 24 de julio también servirá para homenajear la memoria de Elpidio Herrera, a través de sus canciones que sonarán acompañadas por el instrumento al que le dio vida, usando la cáscara vaciada y seca de una calabaza del género Lagenaria siceraria.