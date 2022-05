Flor Vigna y su ex arriban a TELEFÉ

11/05/2022 - 22:39 Pura Vida

Hasta el año pasado, todavía se especulaba con una reconciliación amorosa entre Flor Vigna y Nico Occhiato, quienes irrumpieron en la televisión a través de "Combate", donde se conocieron y luego fueron haciéndose espacio en distintos formatos, como el "Bailando por un sueño", el certamen en el que se consagraron Campeones. Pero lejos de darse una nueva oportunidad con Nico, Flor formalizó con el actor Luciano Castro.

No obstante, la unión que no prosperó en la vida real, llegará a través de la televisión cuando el próximo domingo ambos debuten como los flamantes conductores de la nueva edición de "El último pasajero", el programa que lo tuvo al frente de su éxito a Guido Kazcka, y que regrese a la pantalla del canal de las pelotitas para jugar con los estudiantes del secundario, quienes deberán enfrentar distintos desafíos para ganar el prometido viaje de egresados.

Los tres equipos que se presenten, se distinguirán con distintos colores y cada uno estará integrado por 20 participantes, quienes deberán "superar pruebas físicas, ganar juegos de ingenio y contestar preguntas de actualidad, para lograr subir la mayor cantidad de pasajeros al micro. Tras haber disputado todas las competencias, el equipo que haya logrado que su micro encienda los motores, se ganará el deseado viaje a Bariloche".

Calentando los motores, los conductores de "El Último Pasajero" ya estuvieron compartiendo posteos en sus cuentas personales de las redes sociales.Nico Occhiato hizo un posteo en su feed de Instagram y puso: "Se vieneeee este domingo 18.30 hs 'El último pasajero' programa que veía de chiquito y en ese momento mi sueño era poder ir a participar, 10 años después me toca conducirlo con @florivigna y no puedo estar más feliz, la vida me sigue sorprendiendo con cosas que de chiquito ni siquiera me animaba a soñarlas de tan lejanas que las veía. Espero que nos acompañen todos los domingos en la pantalla de @telefe", escribió. A lo que Vigna le respondió en la misma publicación: "Con todaaa".

"¿Qué se siente trabajar con un ex?", les preguntó a ambos Diego Poggi en el programa "Modo Live" de Telefe, a lo que Flor contestó muy sincera: "Para mí todas las cosas que me hicieron mierda en la relación como que las vuelvo a vivir como equipo laboral", y agregó: "Pero es la posibilidad de encontrarme de otra forma y decir 'qué cambio puedo buscar en mí´ para entender que somos dos personas diferentes y que hoy tenemos que hacer equipo por un sueño que tenemos en común".

Mientras que Occhiato señaló: "Es entender el nuevo vínculo que tenemos porque hasta antes de hacer este programa no hablábamos ni nos juntábamos. Por casos muy puntuales, pero esporádicos. A la hora de encarar un proyecto tenés que hablar, entonces eso…".

En ese contexto, Flor recalcó que fueron siete años de compartir con la misma forma de ser, hasta que cada uno comenzó a buscar ser diferente.

Flor Vigna y Nico Occhiato enfrentarán el desafío de llevar delante del televisor para ver "El Último Pasajero" a los miles de seguidores que tienen en sus redes sociales; y a los muchos otros que los acompañaron en los distintos proyectos televisivos en los que estuvieron. Telefé buscará ganar con la suma del carisma de ambos.

LA VOZ Y GH

Por otra parte, el canal de las pelotitas ya promociona en sus redes sociales las grabaciones de "La Voz Argentina", con la conducción de Marley y la vuelta del jurado integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali. Una vez que ese reality llega a su fin, cerca de octubre, volverá "Gran Hermano", de la mano de Santiago del Moro.