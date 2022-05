Carmen tiró una "bomba" sobre Tinelli y Valdés

12/05/2022 - 00:18 Pura Vida

A horas de que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés confirmaran su separación "en buenos términos", y el conductor posteara en sus redes una tierna foto junto a Lolo, el único hijo en común con la modelo, a quien lo acompañó a su primer campamento, Carmen Barbieri lanzó un inesperado dato: "Ellos no están solos", dijo en su ciclo de Ciudad Magazine. Y sumó: "Me dijeron que se murió el amor hace ya unos meses. Yo sé muchas cosas que no voy a contar porque respeto a la familia, pero creo que hay alguien, una tercera persona", soltó en "Mañanísima".

Al respecto, se apuró en aclarar: "Esta tercera persona no rompió la pareja porque ellos hace bastante que están libres, no hay engaño, pero solos no están", remarcó.

Después cuestionó a los noteros por no hacer las acostumbradas guardias en la puerta de sus domicilios. "¿Qué pasó que antes hacían guardias y ahora no más? Hagan guardias y van a ver cómo van a enganchar a alguno de los dos. No están solos, ellos están con alguien", expresó picante.

Mientras los programas de TV se dedicaban a analizar la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, tras 9 años de relación y un hijo en común, la empresaria tomó contacto con la prensa para echar por tierra el rumor de una mala relación entre sus hijos, los que tuvo con Sebastián Ortega, y los hijos que el conductor tuvo con Soledad Aquino y con Paula Robles. "Hay mucha relación, están transitando esto con mucha calma, cautela y amor", dijo sobre la familia ensamblada.