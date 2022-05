Cuellar y Ceresani, en “Este terco corazón”

13/05/2022 - 20:45 Pura Vida

Luego de grabar junto a Diego y Moska, de Los Auténticos Decadentes; con SIlvina Moreno, Meno Fernández, (de Los Rancheros); Cóndor y Dani, de (La Bersuit, Vergarabat), y conservando su gusto y admiración por los artistas folclóricos, el percusionista de Cuti y Roberto Carabajal, Diego Cuellar invitó a Lucía Ceresani a grabar una nueva versión de “Este terco corazón”, tema que le pertenece al mexicano Emmanuel, y que ya se puede escuchar en todas las plataformas musicales.

“Descubrí esta canción cuando Diego me invitó a cantarla. Nunca la había escuchado, pero la conexión se dio enseguida... naturalmente”, señaló Lucía en un comunicado de prensa que compartieron durante el lanzamiento de la canción y agregó: “’Este terco corazón’ me genera una vuelta a esos años de mi infancia y adolescencia en los que cantaba canciones melódicas, me inspira mucha ternura al interpretarla porque se refiere a un corazón que no hace caso a lo que la razón le dicta y sufre por amor... y quién no ha sufrido por amor alguna vez?”, se pregunta.

Para Diego Cuellar “Este terco corazón” es un adelanto más de su disco “Monte y Rock 2”, la continuidad del “Monte y Rock” que lanzó en el 2019, con música folclórica tradicional interpretada por las máximas figuras del rock argentino.

Así, ese disco acercaba a los oyentes las voces de Titi Fernández, de la banda Las Pastillas del Abuelo; de Lula Bertoldi, de Eruca Sativa; Los Caligaris, Los Rancheros, Claudia Puyo, Daniel Melingo, No te va a gustar, entre tantas figuras del rock nacional, cantando chacareras, zambas, gatos y vidalas, y compartiendo disco con el santiagueño Peteco Carabajal.





Intérprete percusionista, con disco

“Gracias a la repercusión que tuvo el primer disco, me puse a producir el segundo, al que pertenece la canción ‘Este terco corazón’ que editamos con la cantante folclórica Lucía Ceresani”, contó Cuellar a EL LIBERAL y sumó: “Ambos discos me presentan como intérprete percusionista, cosa extraña en la Argentina ya que los percusionistas casi no editan discos. Personalmente, me animé por segunda vez con el mayor mérito de traer a tantas figuras del rock a cantar canciones folclóricas argentinas tradicionales”.

Con el acento de quien ama lo que hace, Cuellar contó: “Vivo continuamente entre la chacarera y el rock como un gran apasionado de la música y el bombo legüero. Este instrumento me llevó a tocar con las bandas más relevantes del folclore y del rock en la Argentina. Y ahora me permite presentar una renovada versión de una canción de Emmanuel, a través de las plataformas digitales”.