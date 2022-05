Volvió de la muerte para seguir cantando

14/05/2022 - 21:12 Pura Vida

La resiliencia es lo que destaca a “Fer” Vázquez, músico uruguayo, líder de Rombai, la banda de cumbia urbana con la que inicia una nueva etapa musical con su nueva canción “Vamos a tomar una”, que invita a pasarla bien. Tuvo un accidente de tránsito que casi le costó la vida.

Pese a tener siete vértebras quebradas, tres costillas rotas y serios golpes en la cabeza y en los brazos, tuvo la entereza de adaptarse a esa situación y lograr resultados positivos. Hoy está de regreso.





-¿Cómo te sientes al reencontrarte con la música tras el accidente de tránsito y la pandemia?

La verdad que es un momento especial para mí y para toda la industria musical que estuvo parada. Es un momento especial porque hace poco tiempo, relativamente, se volvió a la normalidad de poder reencontrarnos con el público. Y también, como bien dices, yo viví la particularidad de un año muy complicado para mí a nivel de salud. Sufrí un accidente de tránsito y demoré varios meses en recuperarme. Tuve siete vértebras quebradas, el cuello, tres costillas, el dedo, me abrí el brazo, la cabeza. Gracias a Dios son cosas que me las pude curar, que las pude trabajar con fisioterapia y hoy estoy al ciento por ciento. Estoy extremadamente agradecido y feliz de tener esta nueva oportunidad de reencontrarme no solamente con mi profesión sino con la vida misma. Estoy disfrutando como nunca. Es una etapa espectacular, me siento feliz.





-El álbum “Positivo” ¿es anterior o posterior a todo lo que te pasó?

Se dio una casualidad pese que para mí no existen las casualidades. Yo le quería poner a mi álbum “Positivo” y le hago un texto, para la difusión y para el álbum digital, en el que pongo: “Cuando uno se cae tiene que luchar, seguir adelante, no hay que bajonearse, no hay que llenarse la cabeza de pensamientos negativos, que una caída no es derrota para siempre y que hay tiempo para levantarse”. Eran palabras que yo pensaba que eran para el público, pero unos quince días después me di cuenta que eran unas palabras que quince días antes me las estaba autodedicando. Es muy loco porque al álbum yo le puse “Positivo” unos quince días antes de tener el accidente. De hecho, hasta me hice un tatuaje en la mano que dice “Positivo” que era la única mano que podía mover cuando estaba en el hospital. Me ayudó mucho ese espíritu. Durante esta etapa que atravesaste ¿se potenció la creación? Se potenció mi personalidad en el sentido de que tuve muchas enseñanzas como persona: el no hacerme tanto drama por problemas cotidianos como quizás antes sí me los hacía, valorar cosas más simples que quizás antes las daba por hecho o por obvias. Tenés que reír y seguir como si nada pasara porque nada está pasando. Lo importante es que tu salud esté bien y seguír haciendo lo que amas. Es como que gané seguridad en mi personalidad. Y, obviamente, a nivel de creatividad, también gané seguridad y me dio posibilidades de crear desde otro lado. En ese entonces no podía grabar porque no me podía inclinar con la computadora ni tocar ningún instrumento, pero sí pensé muchas ideas para nuevas canciones y se hicieron cosas que voy a ir lanzando a lo largo del tiempo. Así que, yo creo que impulsó también mi parte creativa.





-A propósito de nuevos lanzamientos, estás presentando con Rombai la canción “Vamos a tomar una”. ¿Es celebración pura?

Es celebración pura y ahora me estoy dando cuenta de que en la canción le estoy diciendo a una amiga, que está pasando mal de amores y se está haciendo drama por algo que no debería estar haciéndose tanto problema, vamos a tomar una, salgamos de este problema y no le prestes tanta atención al problema. Quizás, en cierta manera, hasta me la dedico a mí y a muchos otros y decirles: “Gente, amigos, no se preocupen tanto por los problemas”. Quizás, a veces, distenderse y relajarse es la solución para poder ver las cosas más claras. En “Vamos a tomar una” es algo muy típico nuestro de decir “amigo, dale, vamos a tomar una y relajemos”. El mensaje va más allá de lo que dice de manera concreta.