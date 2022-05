Los Martín Fierro festejarán sus 50 años, a lo grande

14/05/2022 - 21:57 Pura Vida

Después del stand by al que obligó la pandemia de coronavirus, la televisión argentina volverá a vivir esta noche la gran ceremonia presencial de la entrega de los Martín Fierro, edición que coincide con los 50 años de la creación de este premio con el que Aptra distingue a lo mejor de la pantalla chica.

Claro que no hay evento de esta naturaleza que no genere polémica con alguna decisión como, por ejemplo, la de homenajear al fallecido Diego Armando Maradona (quien incursionó en la TV al frente del ciclo “La Noche del Diez”), y no invitar a su exmujer y sus hijas.

Según se supo será Dieguito Fernando, el hijo que el astro del fútbol argentino tuvo con Verónica Ojeda, quien recibirá la distinción.

Al respecto Dalma Maradona se pronunció en las redes sociales. “Vamos a estar muy bien representadas por él, que sí está invitado y me parece perfecto! No todos tenemos que ir a todos lados siempre”, dijo. No obstante, antes había señalado que la gente de su entorno no entendía cómo no invitaron a la familia de Maradona: “De más está decir que sabiendo quién lo organiza, jamás estaríamos invitadas, no se preocupen”, en alusión a Luis Ventura, el presidente de Aptra. A último momento se supo que Claudia Villafañe sí será de la partida, según lo reflejó Primiciasya. Lo cierto es que esta gala será especial, ya que también está previsto un reconocimiento a la trayectoria de Susana Giménez, quien sí asistirá igual que Mirtha Legrand. Las únicas estrellas que brillarán por su ausencia serán Marcelo Tinelli y Moria Casán. “Va a haber una figura que se va a llevar un premio con incrustaciones de brillantes, va a haber un gran regalo, una gran alhaja para uno de los asistentes, va a haber shows internacionales, transmisiones para el exterior”, dijo Ventura en “Mañanísima”, el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.