“La Batalla por Uber”, se verá por Canal 7

20/05/2022 - 21:17 Pura Vida

"Super Pumped", la nueva producción centrada en la historia del ascenso y la contundente caída de Travis Kalanick, el fundador y exCEO de Uber encarnado por Joseph Gordon-Levitt, que puede verse en la plataforma de streaming Paramount+ tuvo su estreno en Telefé y su primer capítulo se podrá ver esta noche por Canal 7, pasada la medianoche.

Basada en el best-seller homónimo escrito por Mike Isaac, la serie de siete episodios está narrada por el reconocido cineasta Quentin Tarantino y sigue a Kalanick, uno de los mayores referentes del mundo de Silicon Valley gracias a la creación de la aplicación que transformó los servicios de transporte tras su desembarco en 2009.

Desde su propia mirada, "Super Pumped" retrata las formas en que buscó a toda costa transformar su empresa en un gigante multimillonario de la tecnología, aunque a cada paso se encontrará con nuevos obstáculos que podrían llevarlo a él mismo a destruir todo lo que imaginó.

Uber se revelaba como un prodigio y también como una fábula llena de batallas internas y externas con inesperadas consecuencias, según su sinopsis.

Es que ya para el 2014, Kalanick comenzaba a tener algunos problemas como líder de Uber, debido a sus actitudes implacables hacia competidores, reguladores, clientes y hasta con los propios choferes y empleados de la compañía, a quienes les exigía un rendimiento desgastante y casi de explotación.

Además, era visto como uno de los máximos responsables del exceso en los gastos empresariales y el mentor de una cultura laboral tóxica, en la que el bullying y la misoginia eran parte de lo cotidiano, algo que llevó a que en 2017 fuera prácticamente expulsado por su propia mesa de inversores y ejecutivos.

La serie muestra lo que un emprendedor o fundador de empresa suele llegar a enfrentar cuando crea una compañía, y lo que comúnmente sucede cuando todo empieza a tambalear; mostrando que casi siempre surgen las traiciones alrededor de esa persona.

Los populares Kyle Chandler y Uma Thurman acompañan a Gordon-Levitt como protagonistas. Thurman le da vida a la escritora y columnista Arianna Huffington. ¿Qué llevó a a decir "sí"? "Soy una gran admiradora del programa 'Billions', que he estado viendo desde el principio y de los creadores de 'Super Pumped', Brian y David. No pensé que sería tan interesante la historia de Uber, es solo una aplicación en mi teléfono", asegura la ganadora del Golden Globe en una entrevista con CNN.

Y agregó: "No sabía mucho de ella, pero tuvimos una reunión maravillosa y luego leí el libro en el que se basaba y lo supe, no la conozco muy de cerca, pero si la he visto. Así que pensé, oh, esto es realmente complicado y desafiante. Y eso fue lo que atrapó mi interés".

Uma le da vida a una mujer poderosa y con muchas ambiciones, que recientemente la revista Forbes incluyó en su lista de las 50 mujeres influyentes arriba de 50 años, y que se unió a la junta directiva de la compañía en 2016 como primera mujer miembro. Para interpretar a Arianna, la actriz contó que "escuché las grabaciones de su voz durante cientos de horas. Me basé mucho en las charlas TED y en entrevistas, tratando de entender cómo su mente abordaba un tema verbalmente, que era lo más importante. No puedes pedirle a alguien un consejo sobre cómo ser ellos".

Esta entrega es la primera de la serie de antología creada por Brian Koppelman y David Levien -la dupla que creó la tira "Billions" y que guionó "Ahora son 13"-, que en su ya confirmada y futura segunda temporada seguirá la historia de Mark Zuckerberg, el famoso creador de la red social Facebook.