Florencia Peña le mandó una foto hot a la médica de su hijo

20/05/2022 - 22:00 Pura Vida

Florencia Peña aprovechó el espacio que tiene en su programa para improvisar un monólogo y contó una desopilante situación que vivió con la pediatra de su hijo Felipe, a quien por error le envió una foto hot.

“Pasó que María Ester, la pediatra del nene más chiquito, Felipe, me pide la foto de la credencial”, empezó su relato y siguió.

“Me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, en el quilombo le mando una foto del culo de uno que se iba a comer una amiga mía”, detalló sobre la imagen que le envió por error a la médica de su hijo menor.

Antes había explicado: “Esto me pasa porque yo no veo, chicos. No veo y tengo chats muy pelotudos en el teléfono que tengo que empezar a eliminar”, y detalló que forma parte de un grupo de WhatsApp que se llama “Divorciadas con hijes”, en el que está junto a un grupo de amigas.

“Nos mandamos un montón de cositas”, se sinceró entre risas. Como remate de la anécdota broméo: “Bueno, María del Carmen, tampoco te quejes”, y reconoció no saber el verdadero nombre de la médica que atiende a su hijo a quien minutos antes había llamado al aire como María Ester.