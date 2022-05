"Si fueras hombre te cag* a trompadas": Romina Gaetani reveló el cruce que tuvo con Facundo Arana

21/05/2022 - 14:31 Pura Vida

La reconocida actriz, Romina Gaetani fue la invitada especial del programa LAM, y disparó contra uno de los galanes con los que le tocó trabajar: Facundo Arana. Sobre este hizo varias revelaciones, entre ellas, el difícil momento que vivió con su colega durante las grabaciones de la tira Noche y día.

Una de las panelistas quiso saber qué fue lo que ocurrió realmente con Facundo Arana, refiriéndose al polémico posteo que el actor le dedicó en las redes para, supuestamente, promocionar un tema que la actriz acababa de sacar, en el que aseguró que él creía que se iba a morir “como Amy Winehouse o Janis Joplin”.

“Me acuerdo perfectamente. Yo me fui de Noche y día porque realmente estaba mal de salud, independientemente de que había fallecido mi padre unos meses atrás. Uno a veces cree que ante la muerte el trabajo salva, y a veces el show no debe continuar. Mi familia pensó que esa era la mejor opción. Yo estaba con ataques de pánico que me agarraban a la madrugada. Lloraba y lloraba. E iba a grabar con la cara así. Estaba muy flaca... Y con Facu a mí me pasan dos cosas lindas: somos muy parecidos, muy fogosos, muy tanos, muy expresivos; y a mí me encanta la pareja que hicimos. No tendría ningún problema en volver a trabajar con él, porque me quedé con ganas al haberme ido de la tira al cuarto mes”, comenzó explicando.

Y agregó: “Estaba realmente en una. No estaba bien. Y cuando saco un videoclip que habla puntualmente de la adicción, pero es una historia de amor, lo que pienso es: “¡Qué pena que Facundo no pudo ver la obra! Porque realmente era una bellísima canción y solamente focalizó en la palabra ‘falopa’. Me acuerdo que esa noche de estreno, siendo yo una intérprete independiente que pongo todo de mi bolsillo, mandé el link del video a mi lista de contactos, entre ellos a Facundo. A las dos de la mañana estaba con mis amigas, brindando y contestándole a todo el mundo, y me llega un mensaje suyo. Y quizás el malentendido estuvo acá... Me dijo: ‘¿Querés que mañana esté todo el mundo hablando de esto?’. Yo le dije: ‘¡Sí, dale!’ Él me manda un choclo de texto a las dos y pico de la mañana y yo lo leí por arriba. Y ahí está la confusión... Yo no sé si ya lo había posteado o para que yo lo apruebe. A mí me dio pena que no no hiciera hincapié en la canción y que me comparara con Amy y Janis Joplin. Por eso, mi chiste es que nunca escuchó a Janis, porque si fuera como ellas... Me parece que ese posteo habló más de él que de mí, y por eso no me ofendió el posteo ni tuve la necesidad de salir a aclarar nada. No me iba a morir. Un ataque de pánico no mata a nadie”.

Para el final, la actriz reveló que la relación con el rubio galán nunca fue un lecho de rosas. “Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo y ese posteo lo termina de demostrar, casi un año después. Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en la motorhome en estas discusiones. Eran cuestiones de trabajo, opinábamos distinto sobre alguna escena, y de repente tenía un arranque abrupto que no estaba bueno, o te decía una palabra... Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’ es un montón”, reveló.

“Me acuerdo perfectamente. Yo me fui de Noche y día porque realmente estaba mal de salud, independientemente de que había fallecido mi padre unos meses atrás. Uno a veces cree que ante la muerte el trabajo salva, y a veces el show no debe continuar. Mi familia pensó que esa era la mejor opción. Yo estaba con ataques de pánico que me agarraban a la madrugada. Lloraba y lloraba. E iba a grabar con la cara así. Estaba muy flaca... Y con Facu a mí me pasan dos cosas lindas: somos muy parecidos, muy fogosos, muy tanos, muy expresivos; y a mí me encanta la pareja que hicimos. No tendría ningún problema en volver a trabajar con él, porque me quedé con ganas al haberme ido de la tira al cuarto mes”, comenzó explicando.

Y agregó: “Estaba realmente en una. No estaba bien. Y cuando saco un videoclip que habla puntualmente de la adicción, pero es una historia de amor, lo que pienso es: “¡Qué pena que Facundo no pudo ver la obra! Porque realmente era una bellísima canción y solamente focalizó en la palabra ‘falopa’. Me acuerdo que esa noche de estreno, siendo yo una intérprete independiente que pongo todo de mi bolsillo, mandé el link del video a mi lista de contactos, entre ellos a Facundo. A las dos de la mañana estaba con mis amigas, brindando y contestándole a todo el mundo, y me llega un mensaje suyo. Y quizás el malentendido estuvo acá... Me dijo: ‘¿Querés que mañana esté todo el mundo hablando de esto?’. Yo le dije: ‘¡Sí, dale!’ Él me manda un choclo de texto a las dos y pico de la mañana y yo lo leí por arriba. Y ahí está la confusión... Yo no sé si ya lo había posteado o para que yo lo apruebe. A mí me dio pena que no hiciera hincapié en la canción y que me comparara con Amy y Janis Joplin. Por eso, mi chiste es que nunca escuchó a Janis, porque si fuera como ellas... Me parece que ese posteo habló más de él que de mí, y por eso no me ofendió el posteo ni tuve la necesidad de salir a aclarar nada. No me iba a morir. Un ataque de pánico no mata a nadie”.

Para el final, la actriz reveló que la relación con el rubio galán nunca fue un lecho de rosas. “Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo y ese posteo lo termina de demostrar, casi un año después. Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en la motorhome en estas discusiones. Eran cuestiones de trabajo, opinábamos distinto sobre alguna escena, y de repente tenía un arranque abrupto que no estaba bueno, o te decía una palabra... Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’ es un montón”, reveló.



Mirá la entrevista completa