Gaetani se refirió a Arana como "violento"

Luego de su participación en la exitosa telenovela de eltrece, "La 1-5/18", la actriz Romina Gaetani volvió a captar la atención de la prensa con una grave denuncia contra su excompañero Facundo Arana, durante su paso por LAM.

"Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos que no estuvo buena. Creo que no está bueno entrar en detalles ahora, pero él tuvo actitudes violentas conmigo", dijo Romina en el programa que conduce Ángel De Brito. Y siguió: "Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo y tenía arranques que no estaban buenos".

En 2019, con motivo del estreno de la canción "De una pasión", de Gaetani, Arana compartió en sus redes un polémico posteo que decía: "Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. No podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. Pensé que se iba a morir, que su cuerpo no iba a aguantar (....)", rezaban los primeros párrafos del texto que terminó por enemistar para siempre a los actores.

Al respecto, Romina contó: "Yo estaba con ataques de pánico que me agarraban a la madrugada. Y en uno de esos hablé por mensaje con él. Y después me mando un choclo (era el posteo de Instagram). Para mí me lo mandó reenviado ya publicado, pero el dice que era para que lo apruebe".

Lejos de aquel episodio, cuando los panelistas indagaron si Arana la insultó cuando trabajaron juntos, Gaetani contó: "Que alguien te diga 'si fueras hombre, te cag… a trompadas' es un montón, ¿no?", y sumó otro episodio, en Carlos Paz. "Era la fiesta de la revista Paparazzi y nos estaban sacando fotos y me dijo algo al oído… '¿tanto quilom.. por ser una put… falopera?'. Yo lo digo con una sonrisa porque a mí no me da vergüenza hablar de esto, ni me da vergüenza haber estado mal en mi vida". "En ese momento, me acerqué con la copita de champagne y le dije a Facundo 'ni una cosa ni la otra, amor'; y le choqué la copa. Ni pu…, ni falopera; y si lo fuera, es mi problema", cerró.