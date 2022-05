El implacable villano de “Terminator 2” y “Peacemaker”, en Argentina

22/05/2022 - 22:21 Pura Vida

El actor norteamEricano Robert Patrick, mejor conocido en la piel del implacable villano T-1000 en “Terminator 2: El juicio final” y como el peligroso antagonista de la reciente y exitosa serie de HBO Max “Peacemaker”, llegó al país para participar en la Argentina Comic-Con, que lo recibe como una figura indiscutida de la cultura pop y como una prueba viviente de que la ciencia ficción “no tiene límites”.

“En ese mundo, lo que sea que tu mente pueda crear es posible, y me parece algo completamente apasionante”, aseguró el intérprete en diálogo con Télam, antes de haberse presentado en la convención que se realizó en Costa Salguero.





-Tu contacto con la ciencia ficción es de larga data. ¿Qué es lo que más rescatás de ese género?

Principalmente ofrece la chance de estirar la imaginación de los espectadores a través de la historia que se cuenta porque no tiene límites. La ciencia ficción como género es responsable de tantas cosas que en algún momento pensamos como posibilidades, y muchas de ellas se volvieron realidad, así que es interesante ver cómo la sociedad y las culturas se superponen con ese mundo creativo.





- ¿Cómo recordás la experiencia de “Terminator 2”?

Tuvo un impacto enorme, y a medida que pasa el tiempo me hallo a mí mismo disfrutando y pensando en eso con mucho afecto. El rodaje fue un proceso estresante y muy intenso para mí, porque yo era un actor desconocido, y de alguna manera me arrancaron del anonimato y me arrojaron al fuego del reconocimiento mundial. La película fue muy aclamada, y el hecho de que nadie supiera quién era, hizo más fácil que el público me aceptara en ese papel, por lo que el personaje en sí se volvió más famoso que yo como individuo. Desde mi perspectiva sigue siendo una historia cautivante e innovadora, quizás para algunas personas puede ser aburrida, pero fueron épocas muy emocionantes y ser parte de eso fue estupendo.





-A lo largo de los años Hollywood te encasilló como el “tipo duro y malo”. ¿Qué sentís sobre esa etiqueta?

Creo que la gente a esta altura piensa que soy un villano todo el tiempo, y eso me parece genial, porque en realidad el personaje que más me gustó haber encarnado es John Doggett, porque era un tipo bueno. La verdad es que no me metí en esto para hacer de buenos o de malos, pero estoy sumamente agradecido por todas las oportunidades que se me presentaron.