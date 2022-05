No Te Va Gustar trae un rock con mucha “Luz”

23/05/2022 - 20:23 Pura Vida

"No hay mal que por bien no venga" suelen decir y el refrán parece aplicar a la perfección al tiempo obligado de espera que transitó la banda Uruguaya No Te Va Gustar, hasta poder salir de gira con "Luz", su nuevo disco.

Ese largo paréntesis les permitió experimentar nuevas maneras de producción, concentrarse exclusivamente en el proyecto, mientras hacían convivir familia y trabajo. Martín Gil, integrante de "NoTe" conversó con EL LIBERAL antes del show que tienen previsto en la provincia.





¿Qué significa "Luz" para NTVG?





Decidimos llamar al disco Luz porque entendimos que la palabra encierra y refleja muy bien el espíritu que tuvimos en el momento de preproducción y grabación, un momento muy especial, porque estaba muy difícil encontrarnos, había muchas restricciones a las posibilidades de compartir la música juntos, de movernos, y fue un proceso que nos permitió compartir un poco más, vivirlo con suma alegría y además poderlo compartir con nuestras familias. Cuando definimos la lista de canciones que irían para el disco no dimos cuenta que una vez que terminabas de escucharlo por completo te quedaba una sensación de luminosidad, alegría, esperanza. Entonces, decidimos quitarle el nombre "Luz" a la canción que luego se llamaría "Austro" y que nos lo cediera para título del disco.





Llevan 10 discos aportando nuevas canciones, ¿qué alimenta la usina de creatividad? ¿Cuándo sienten el "ahora es momento de nuevos temas"?





Usualmente el proceso de composición comienza cuando se termina de grabar un disco. Ahí, Emiliano (Brancciari), que es el principal compositor de la banda, compone de diferentes maneras, a veces en su casa, a veces estando de gira. Así se va generando un grupo de canciones que luego van a ser trabajadas en lo que sería la preproducción del siguiente disco. Y, por lo general, entendemos que ya es hora de grabar un disco nuevo cuando ya tuvimos la oportunidad de presentarlo en todas las ciudades donde ya estuvimos alguna vez y volvemos a ir, y en esos nuevos destinos que se van sumando con cada disco. Ese proceso de girar y agotar ese circuito nos lleva actualmente unos tres años.





¿Qué diferencia hay entre aquel tiempo en el que sacaron sus primeros discos y el ahora?





Muchísimas cosas cambiaron desde aquel año 1994 al día de hoy. La banda empezó siendo un power trío, eran tres amigos que se juntaban para divertirse, con ganas de tener una banda de rock haciendo canciones de otras bandas, y poco a poco se fueron sumando nuevos integrantes buscando la posibilidad de poder abordar otros géneros y tener mayor riqueza tímbrica; y con eso también fue madurando la banda. Desde un principio las letras fueron un componente fundamental en nuestra música y sentimos que tanto letra como música ha ido acompañando la madurez de nosotros como personas y en este colectivo.





En "Luz" tienen de invitados a Ricardo Mollo y Nicky Nicole, ¿por qué ellos y no otros?





Con Nicky sucedió que estábamos casi terminando la grabación de "Venganza" y entendíamos que estaba muy bueno que pudiera participar una voz femenina en una parte instrumental del medio que se había generado, y nos pusimos a escuchar artistas mujeres de diversos países que usualmente abordan distintos géneros y encontramos en Nicky una cantante excepcional con una impronta muy personal, una personalidad fuerte y nos encantó mucho cómo cantaba. Emiliano la contactó por Instagram, ella enseguida dijo que sí, que se quería sumar y decir su parte, y nos mandó un demo con su parte cantada, con lo que sería prácticamente la versión definitiva. Luego a Ricardo Mollo nos une una admiración de toda la vida. La banda en los primeros años, previo a la grabación del primer disco, tocaba covers de un montón de artistas, pero Divididos, sin duda, era una referencia permanente. Tocábamos "Ala Delta", "El 38", "Qué ves...", un montón de canciones, así que tener la oportunidad de contar ahora con Ricardo en nuestro disco es un sueño cumplido; y lo hace no solo cantando sino tocando la guitarra. La verdad que fue un momento muy emocionante, y creemos que la canción se recontra resignificó.





¿Qué piensan del boom de la música urbana?





La música urbana es un canal que entendemos que buena parte de la nueva generación encontró como oportunidad para expresarse y empatizar con su público, para decir lo que siente, así que es una alegría que siga existiendo y se sigan abriendo nuevos canales de difusión, de expresión y oportunidades de compartir la música.

Con todo lo experimentado, la pandemia fue para No Te Va Gustar un tiempo ganado.