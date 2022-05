Arana está preocupado por su pareja y sus hijos

23/05/2022 - 20:27 Pura Vida

En una de sus últimas apariciones públicas, la actriz Romina Gaetani, quien volvió a la televisión con la telenovela “La1-5/18” se refirió a su excompañero de “Día y Noche”, Facundo Arana como alguien “violento”.

Específicamente, durante su paso por el programa LAM, dijo: “Me encontré con situaciones con una cierta de violencia de su parte, dentro de la novela, que no estuvieron buenas, de griterío, de palabras que no están buenas que te digan, de golpes en la mesa”.

Consultado por el ciclo “Socios del Espectáculo”, sobre la denuncia de Gaetani, el actor le habría dicho a la panelista Luli Fernández que lo que escuchó por parte de su colega “fue sorpresivo y le generó un profundo dolor porque la quiere y respeta”.

Además, según comentó la también modelo, al actor le preocupa el impacto que los comentarios de Romina puedan provocar en su familia. Facundo está casado con María Susini, con quien tiene a Indiana (14), y los mellizos Yaco y Moro (13). “Dice que en esta instancia él no es lo que importa sino sus hijos y su mujer. Y que en estos tiempos es importante que se tome el tema con seriedad y que lo haya que comunicar, lo hará por abogados y por un mensaje escrito”, recordó Luli. Y agregó: “Me dijo que no tiene registro de haberlas dicho, pero que más allá de eso, quiere ser muy cauto porque considera que es un tema muy delicado y no lo quiere banalizar”, en referencia al fuerte agravio del que Romina acusó a Facundo, en su charla con LAM: “Me miró y con su mejor sonrisa me dice ‘¿tanto quilom.. por ser una putà falopera?’”. Ayer, entrevistada por Intrusos, luego de la entrevista que dio en LAM, Gaetani aseguró que estaba tranquila tras sus declaraciones y lanzó una fuerte frase. “No temo. Las mujeres tenemos que dejar de temer”, señaló contundente luego de que el actor “hablara” por primera vez de la polémica y prometiera llevar por la vía legal a su excompañera.

“Me salió del corazón. No, no me salió del corazón. Me salió de las tripas”, afirmó, al programa que conduce Flor de la Ve; y agregó cuando recién salía del programa de De Brito. “El cuerpo habla y cuando el cuerpo habla, tiene que hablar. Y a veces es ese segundo cuando uno tiene que hablar. Si te tengo que repetir algo, es como que ya no es lo mismo”, remarcó. Y repitió: “No tengo miedo en contar nada. Quizás la palabra no es ‘miedo’. No sentí incomodidad. No temo a las represalias. Las mujeres tenemos que dejar de temer”. Como se recordará a raíz de los dichos de Romina Gaetani, la escritora Mercedes Funes (homónima de la actriz), posteó una foto de la actriz en la televisión en ese momento y escribió: “Los que actúan de buenos casi nunca lo son. Qué valiente Gaetani”.

A lo que la conductora y actriz, Maju Lozano sumó: “Pocos nos escucharon, pero por suerte todo llega, la verdad siempre triunfa, aunque haya que esperarla muchos años”, en referencia a una vieja pelea con Arana por una entrevista que ella le hizo en su programa a Isabel Macedo, luego de la separación.