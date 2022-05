María Susini respaldó a Arana: “Facu está siendo la víctima”

24/05/2022 - 20:39 Pura Vida

Después de que la actriz Romina Gaetani acusara públicamente a su colega Facundo Arana de haber tenido actitudes violentas para con ella cuando compartieron la tira “Noche y día”, en 2015, el actor se mantuvo cauto al ser consultado por la prensa, mientras que su mujer, la modelo María Susini, no dudó en negar esa grave denuncia.

“En esta situación, Facu, está siendo víctima. Y es una maldad. Él es alguien que le encuentra un sentido a la vida. ¿Y sabés cuál es? Si puede hacerle un bien a alguien, él siempre está”, aseguró visiblemente molesta ante el micrófono de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV.

Y agregó: “Si hubo algo, que pasó durante la tira con las actrices y, en especial, con Romina, él siempre trató de ayudar. Y la trató de acompañar”.

“En ningún momento me enteré yo que, durante la tira, estuviesen enemistados o peleados. Todo lo contrario. Romina vino a casa. Pasaron un millón de cosas”, explicó la esposa de Arana, defendiendo al actor. La modelo y exconductora, María Susini está casada con Facundo Arana desde hace 15 años, y juntos tienen tres hijos. Si bien, mantiene un perfil bajo, no demoró en pronunciarse en favor de su marido. “Facu está siendo acusado de algo que no es. Y a mí me consta. í¿Decirle violento?! ¿Qué es esto?”, señaló Susini.

Luego amplió: “Si alguna vez se calentó o si alguna vez reaccionó mal, no es lo mismo que ser violento. Y mucho menos (hablar de) violencia de género. Porque Facu no solo respeta por el género, respeta al ser humano, respeta a los animales y respeta el aire que respira. Y como cualquiera se puede equivocar en una situación. Pero decir que es violento, no”.





Tenso cruce en TV

Si bien Facundo Arana evitó hablar públicamente sobre la denuncia de su col ega Romina Gaetani, y anunció a través de sus historias de Instagram que recurrió al abogado Fernando Burlando, su esposa, María Susini sí habló, y fue precisamente ese punto al que hizo referencia Ángel De Brito en un mano a mano, en el que la modelo mostró su malestar.

“¿Por qué hablás vos y no habla Facundo?”, le preguntó De Brito y Susini contestó: “Porque Facu ni siquiera está mirando el programa, porque Facu no está en condiciones de aguantar todo esto, y yo sí. Y ni sabe que yo estoy hablando con ustedes”. La respuesta generó un entredicho con Ángel quien le subrayó que “obviamente, no le tenés que pedir permiso” (para hablar).