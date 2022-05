El santiagueño Rusherking no puede esquivar las preguntas sobre la “China”

24/05/2022 - 20:53 Pura Vida

El santiagueño Rusherking está viviendo su momento de mayor exposición mediática por varios motivos, y uno de ellos está relacionado con su comentado romance con la actriz Eugenia la “China” Suárez, la ex del actor chileno Benjamín Vicuña.

No hay entrevista en la que no deba contestar algo relacionado con ese vínculo amoroso.

La última vez fue en el programa “Nadie dice nada”, que conduce Nicolás Occhiato por Luzu TV.

“Ahora me están pasando muchísimas cosas, la exposición y todo”, dijo “Rusher”, y Nati Jota -panelista del cicloaprovechó para recordar la frase que usó para definir su relación con la actriz: “Te fuiste Mundial y esas cosas”, le dijo y Occhiato agregó: “Te fuiste a China. Vi las milanesas, todo. Buenas milas, ¿no?”, dijo en alusión al plato que el músico subió a su Instagram en donde se ve una milanesa con ketchup que habría comido en la casa de la “China”.

Rusherking no demoró en contestar, entre risas: “Buenas milas... a punto, finitas”, y preguntó: “¿Y a vos quién te las hace las milanesas?”, obligando al conductor a contestar y repreguntar: “íMi abuela! ¿Y a vos quién te las hace?”. “Me las hago solo. No me vas a sacar nada más”, dijo el cantante de trap.