"Elvis" eclipsó al público de Cannes con Tom Hanks

El filme "Elvis", del australiano Baz Luhrmann, llegó a Cannes, se ganó todos los flashes en la alfombra roja y ensombreció por unas horas el resto de las actividades del festival.

La biopic interpretada por Tom Hanks como el polémico y maquiavélico "Coronel" Tom Parker, el mánager que lo llevó al estrellato, pero también lo condenó a la soledad, las drogas y una mala copia de sí mismo en sus últimos años de shows en Las Vegas, y por Austin Butler como el genial cantante, es casi perfecta en su género, según lo adelantó en Télam, el periodista Pedro Fernández M., quien agregó que el filme transita con ritmo y atiende todos los requerimientos de tratamiento obligatorio, con altísimo nivel técnico y poniendo en juego las herramientas de la industria para una película pensada para llenar las salas.

"Esto va más allá o más acá del éxito que finalmente tenga la película, lo que más emocionó de este proyecto fue hacer una película que vuelva a llevar gente a las salas de cine y pienso que la ovación con la que la gente saludó al filme en la gala de presentación fue una ovación a esta posibilidad de volver a ver cine en las salas", aseguró Luhrmann en conferencia.

Y al hablar sobre sus objetivos al realizar esta biopic sobre "Elvis" señaló ser "un gran admirador del músico".

"Quería tomar sus cosas con mucho respeto por todos los personajes involucrados, pero también hablar sobre la experiencia profunda que significaron los 50, los 60 y los 70 en el mundo y la relación que se empieza a tejer entre los shows y los negocios entonces", señaló.

El filme está narrado desde la voz, muchas veces off, de Tom Parker y va desde los comienzos de éste como manager de circo y de cantantes country hasta su encuentro fortuito con Elvis y la conciencia absoluta de estar ante un "fenómeno" que venía a revolucionar los parámetros de la industria del entretenimiento y era parte influyente de una nueva ola que traía consigo cambios culturales, que estallaron en los 60.

"No creo que Tom Parker fuera un tipo malo, fue un hombre que vio una oportunidad de hacerse millonario. La primera vez que vio los efectos que Elvis generaba en la audiencia vio algo nuevo, una fuerza increíble que iba mucho más allá de lo que permitía su época y se jugó por eso, porque era un tipo que te prometía vivir algo que nunca habías vivido y cumplía, pero con sus costos", afirmó en el encuentro con la prensa Hanks sobre el personaje que tuvo que interpretar de quien dijo que "no conocía absolutamente nada, ni su aspecto ni había leído sus libros cuando Baz me propuso el papel y cuando vi una foto de él dije: ¡Uau!".

Algo que deja claro la cinta, al igual que el documental sobre Jerry Lee Lewis de Ethan Coen que también se estrenó mundialmente en Cannes, es la influencia, el amor y la pasión de estos músicos por la música negra.