-¿Cómo vives el hecho de que los jóvenes músicos hacen, en diversos estilos, versiones de tus clásicos?

Me siento muy honrado. Mis hijos me dicen de lo hermoso que es ver cómo están grabando mis temas. Mi mente siempre está adelantándose a lo que me ha pasado. No te olvides que “La niña está triste” ya tiene sesenta años y se siguen haciendo versiones. Es maravilloso que frases que escribí hace tanto tiempo como el de “La niña está triste”, que es tan simple y tan normal, sigan calando profundamente en la gente. Ahora, inclusive, está en todas las plataformas digitales de música con una cantidad de escuchas impresionantes. Estoy feliz por todo lo que me sucede. Cada vez más jóvenes se interesan por mi música. Hay que incentivar a los jóvenes a que sean creativos.