Campanella: “No se intenta hacer una condena o un análisis de las religiones”

¿Cuánto se da, en "Night Sky", de la dicotomía entre ciencia y religión?





Bastante, pero de alguna manera como segunda lectura, te diría. No se pone en palabras. Se toma como algo que está fuera, como algo que no somos capaces de entender, como algo que nos excede y trasciende a nosotros. Entonces, en ese sentido tiene algunos ribetes religiosos, pero no es una cosa que está expuesta, no se discute de eso.





¿La ciencia y la religión desentrañarían los misterios de la vida?





Mirá, no siempre logran desentrañarlos, pero es lo que buscan, lo buscan siempre tanto la ciencia como la religión. Quizás la ciencia con una cosa más descreída, de investigación y de pruebas, pruebas concretas y la religión con la fe. La fe es a la religión lo que la prueba empírica es a la ciencia. Obviamente que las dos tratan de desentrañar, de explicar lo que no podemos explicar. Yo creo que la ciencia, a lo largo de los siglos, le fue robando cachito de religión. Eso se habla también en "Los Enviados", la serie que hice para Paramount + donde estas dos personas deben probar si los pretendidos milagros son milagros y le dicen a un científico "si no es de ustedes es nuestro". Son las dos maneras que ha encontrado el ser humano para explicar las cosas.





Albert Einstein decía: "La religión del futuro será una religión cósmica. Debería trascender al Dios personal y evitar el dogma y la religión". ¿Cuánto de esto tiene "Night Sky"? ¿Cuestiona las creencias religiosas?





No se intenta en "Night Sky" hacer una condena de las religiones o un análisis de las religiones. Creo que se presenta como un gran contenedor de todas las religiones, como si simbolizara todas las religiones que es el lugar que nos trasciende. Es un lugar al que vamos a ir cuando todo se termine. Y esto es lo que representa este planeta que ven a través de la cámara, pero no más que eso, la necesidad del ser humano de tener algo que lo trascienda, de decir esto no termina aquí. En este sentido, el planeta este representa todo eso.





¿Qué pasa cuando uno es criado bajo un dogma como lo plantean en los personajes de Julieta Zylberberg y Rocío Hernández?





Ahí es más difícil. Ahí se ve justamente, en el personaje de Rocío, el personaje de la hija, cuando se empieza a rebelar a ese dogma. Ahí empiezan a surgir otro tipo de problemas porque no es un dogma al que abrazo de voluntad propia sino que te alimentaron con la mamadera con eso. Entonces, eso, generalmente, puede terminar mal, o uno se cierra o se rebela. Me parece que cualquier cosa que es adoctrinada desde la cuna es siempre problemático, termina siendo de manera problemática, termina en el fanatismo o en el odio.





¿Cuánto del pensamiento cuántico tiene "Night Sky"?





Sí está, de alguna manera, está como integrado a la tela de la narrativa. No está hecho como un tema. No hay acá una cosa de multiverso. Es un universo complejo donde uno tiene que elegir donde está.









LAS CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD





El orgullo de Juan José Campanella de haber

dirigido a Spacek y Simmnos





-¿Qué significó para usted dirigir a J.K Simmons y Sissy Spacek?





Con J K. Simmons yo ya había trabajado tres veces antes en los años 90. Él estuvo en mi segunda película y en dos programas que yo trabajé y nos llevamos bárbaro. Así que fue una especie de reunión después de tanto tiempo. Con Sissy Spacek una emoción tremenda. Además, es muy lindo cuando uno conoce a una persona que admiró toda la vida y esa persona supera todo lo que vos te puedas imaginar en cuanto a calidad de persona. Es un sol, es una compañera excelente. Trabaja, trabaja, trabaja. Tiene una vitalidad tremenda. Entra al set y se manda un good morning desde la puerta. Está siempre alegre. Es divina. Te halaga mucho. Halaga mucho el trabajo de los demás. La verdad que es una maravilla.





-Su mirada, su caracterización de Irene conmueve y hace llorar.





Tiene unos ojos. Yo le decía que estoy filmando con quizás los ojos más famosos de la historia del cine, los ojos más contundentes de la historia del cine. La verdad, sí, sí, es divina. Ella lo sabe, conoce su cara y sabe que su cara es su gran diferencial de trabajo. Aún siendo una persona mayor es una cara impactante. Sabe de dónde hay que filmarla y de dónde no.









-Sissy dijo: “Argentina es un personaje más en esta serie, un personaje hermoso, magnífico y tiene dos actrices sublimes como Julieta y Rocío”. Y Simmons agregó: “Y está Juan José Campanella, maravilloso”. ¿Qué dice usted de estas dos apreciaciones de estos dos actores brillantes?





¿Qué te parece? Se me cae la baba. La verdad, maravillosos, un placer. Son mega profesionales. Te das cuenta del origen distinto de cada uno de ellos en su manera de trabajar. J.K viene del teatro. Hizo muchísimo teatro antes de estar muy activo en cine. Tiene una manera de que una vez que tiene su actuación no la cambia y no pierde emoción. La puede repetir veinte veces y las veinte veces es tan potente como la primera vez. Sissy es una actriz de cine y busca y busca ese momento, ese momento único y pide otra toma y otra toma y otra toma y no se cansa nunca. Hay escenas que hemos hecho veinte tomas porque ella quería probar otra cosa distinta, buscando otro sabor, siempre actuando con J.K que siempre estaba igual en todas las tomas. A ella le gusta buscar porque sabe que en el cine busca el momento y que si ocurre una vez y está registrado y quedó para siempre. Son distintos, pero la verdad que son dos monstruos.





-¿Hay posibilidad de hacer una segunda temporada de “Night Sky”?

Siempre existió. Ahora depende de Amazon. Si lo ve mucha gente, seguramente existirá.













METÁFORAS, MUERTE, DESPEDIDAS Y CUESTIONES EXISTENCIALES





Campanella: “A mí me pega mucho la historia de

“Night Sky” como una analogía a nivel individual”









-¿Se puede hacer una analogía de lo que plantea “Night Sky” con lo que sucede hoy en el mundo?

Mirá, a mí me pega mucho la historia de “Night Sky” como una analogía a nivel individual. Creo que en la vida de uno, esto de que hay más allá, de buscar otra cosa, de esto no puede ser todo lo que hay, eso existió siempre. Ahora, a nivel de los grandes movimientos políticos que están ocurriendo en el mundo, la guerra, etc., no creo. Por lo menos esa no fue la intención. Es trabajar al nivel del individuo.





-Le digo que si yo tuviera la oportunidad de ingresar a un portal como el que muestra la serie, yo pediría que me lo devuelvan a mis viejos. Usted, a propósito de lo que me acaba de decir en lo personal, ¿qué es lo que anhelaría al ingresar a ese mundo de otras dimensiones?

Para usar la metáfora con la que uno piensa mucho sobre su propia vida, yo siempre pienso, cada vez que fallece alguien que quiero mucho, siempre me despido hasta dentro de un rato. Quiero creer que nos vamos a encontrar todos en algún lugar. ¿En qué forma?, no sé, pero quiero creer eso. No hay prueba de eso, de que exista, por supuesto, así que no lo creo como dogma, pero tampoco hay prueba de lo contrario. Entonces, básicamente, uno cree lo que quiere, lo que le sirve y lo que desea. Y esa es mi posición. Yo también, lo que decías vos de tus viejos y de otros amigos.