-¿Qué le atrajo del proyecto de “Night Sky”?

Sin duda lo que más me atrajo al principio fue la mezcla de humanidad con género, de drama con género. Me mandan el guión. Mi representante me dice, en una simplificación extrema y no justa es uno de ciencia ficción. Lo leo con mis reparos y terminé emocionadísimo y me encantó, me encantó esa relación, me encantó esa pareja, me encantaron todos sus problemas y el tema de la ciencia ficción, que yo no pienso que sea ciencia ficción sino que es fantasía más al estilo de “Dimensión desconocida” que al estilo “Guerra de las Galaxias”, me parecía que era maravilloso, que era una mezcla increíble que yo no había visto nunca, sacando aquellos capítulos de la “Dimensión desconocida”, y me enganché enseguida. Quise hablar con los autores enseguida y ahí empezó todo.





-Sin dudas que en “Night Sky” priman las relaciones humanas por sobre el elemento fantástico.

Exactamente. El elemento fantástico es más como un disparador, como una excusa para que se provoquen otras cosas que tienen que ver totalmente con las relaciones humanas. Es como un secreto que guardan ellos y que podría ser otra cosa.