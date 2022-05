La trama de “El hijo de la novia” y el vínculo de Irene y Franklyn

28/05/2022 - 21:23 Pura Vida

-¿Cuánto lo acerca a su filme “El hijo de la novia”(con Héctor Alterio y Norma Aleandro) a esa relación tan amorosa entre Franklyn e Irene (con Simmons y Sissy Spacek) en la conmovedora serie “Night Sky”?

Tenía mucho en común. De hecho, yo creo que “El hijo de la novia” es uno de los motivos por los cuales me llamaron para dirigir. No quiero decir en absoluto que está inspirado en “El hijo de la novia”, para nada, pero sí tiene esos elementos de un amor de una pareja de muchos años que el padre, justamente, tiene como una negación a quE termine, no quiere saber nada con que esto pueda terminar en algún momento. Tiene una escena clave en el primer capítulo (“A las estrellas”) que hablan de los años que le quedan y qué van a hacer. Ella le pregunta qué vas a hacer si yo no estoy. Es una escena muy emocionante que nos hizo llorar en la filmación y luego en la serie. Justamente eso, es un tipo que rehúsa que el tiempo termine. Una cosa es que el tiempo pase y otra es que el tiempo termine.









SECRETOS QUE SE VAN REVELANDO

“Imposibilidad de aceptar que con la muerte termina todo”

-¿Qué metáforas encierra ese portal que lleva a Irene y Franklyn York hacia otro planeta?

Yo los veía como dos personas que están cerca del otro lado, que está más cerca del arpa que de la guitarra, lo veía que hay más allá. Es la imposibilidad de aceptar que con la muerte termina todo. Para mí eso era una metáfora muy clara del guión. No es que te golpeaba con la cabeza ni que te lo expliquen, pero me parece justamente que era como después de tantos años se puede hacer un nuevo comienzo y también para una pareja que pasó una desgracia tan grande como pasaron ellos.