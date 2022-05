Lío Pecoraro emocionó a todos con el relato del diagnóstico y cura de su enfermedad: “El más joven soy yo, que tengo 1 año y 2 meses”

29/05/2022 - 09:17 Pura Vida

Lío Pecoraro fue uno de los invitados a PH Podemos Hablar, y en el clásico "Punto de Encuentro" conmovió a todos con su relato de cómo descubrió que tenía leucemia.

El periodista fue el primero en pasar al medio cuando el conductor Andy Kusnetzoff pidió que avanzaran las personas que sienten que "la vida les cambió en un instante". Ahi detalló su diagnóstico y su tratamiento que le llevó gran parte del 2020 y 2021.

"Yo estaba haciendo un programa en Canal Nueve, Todas las tardes. Estábamos reunidos en el patio, en plena pandemia, y pasó José María Listorti. Lo saludé, pero en mi cabeza dije '¿qué nombre le dije a este tipo?'. Eso me hizo ruido y me advirtió", comenzó diciendo.

"Pasaron los minutos y tenía que microfonearme en el estudio. Le pregunté a una de las productora cómo me veía, porque pensé que me había dado un ACV y que tenía la boca torcida", añadió.

"Ella me dijo que me veía bien, y yo le dije: 'Sé quién sos, pero no me sale tu nombre'. Quería salir al aire, pero llamaron a mi compañero, Fernando Piaggio, para avisarle la situación. Vino una ambulancia y yo no podía hablar ni articular".

Llevándose la atención de todos los presentes, Pecoraro añadió: "Me hice estudios de la cabeza y todo estaba bien. En el chequeo general salieron valores alterados: blancos, plaquetas y rojos. Repetimos los análisis y dieron peor".

"Decidieron hacerme otro estudio y ahí saltó la sospecha de leucemia. Era un sábado, no había ido a Crónica a hacer mi programa. Llamé a Fernando para decirle que me venga a buscar porque me tenían que internar", agregó.

Luego contó lo difícil que fue permanecer internado: "Estuve desde principios de octubre de 2020 hasta creo que el 2 de diciembre. Leucemia mieloide aguda. Aguda porque se dispara de un día para el otro. El tratamiento consta de una punción de médula, gracias a Dios logramos el resultado, y después vienen tres etapas de consolidación".

"En la Fundación Favaloro me dijeron que como mi leucemia fue de riesgo medio, me era recomendable un trasplante de médula ósea. Fue mi hermana, Laura, quien con todo su amor me dio su médula", finalizó Pecoraro con respecto al tratamiento con el que salvó su vida.

"El más joven de todo este piso soy yo porque tengo 1 año y 2 meses", resumió entre lágrimas.