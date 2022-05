"El hotel de los famosos", con condimento de ficción

29/05/2022 - 23:27 Pura Vida

El reality "El hotel de los famosos" llegó a la pantalla del Trece con muy pocas expectativas por parte de la crítica, pero poco a poco los participantes le fueron entregando al público enredos y dinámicas muy parecidas a las que se ven en una ficción, o en la vida misma, y regalándole al canal muy buen rating. En su etapa de "repechaje", que permitió el reingreso de famosos que ya habían sido eliminados, generando cierto malestar, Leandro el "Chino" Leunis, uno de sus conductores, anticipó en el ciclo "Socios del Espectáculo: "La importancia del reality es encontrar el punto medio para no pasarte de rosca. El programa lo gana el que le pueda ganar a su mente".

Y en su paso por el programa radial "Agarrate Catalina" explicó sobre la experiencia que están teniendo con Carolina "Pampita" Ardohain al frente del reality: "Le estamos poniendo el cuerpo al programa, es imposible no involucrarse. Cuando en algún momento algo sucede que no creemos que está bien, lo decimos, pero no podemos influir en la historia de lo que viene. Es un contexto cuidado, pero el reality muestra crisis de vínculos de relaciones, es como una historia, una telenovela, uno necesita un villano, uno que esté en un rol de víctima, estando dentro del hotel y encerrados ahí no es lo mismo que una situación cotidiana normal", en referencia a los últimos conflictos que surgieron entre los participantes a raíz del "repechaje".

También agregó: ""Los participantes son extractos de la sociedad. Me gusta que podamos hablar de bullying y me gusta, porque yo estoy un poco más adelantado en la historia, que todos vamos a tener una enseñanza. Eso es lo que me parece más interesante". Y apoyado en los emisiones que saldrán al aire más adelante, pero que ya están grabadas, dijo: "Se pone todo bastante intenso, pero a su vez hay cosas que pasan que decís que valieron la pena".

Por otra parte, Leunis confesó: "Estamos muy contentos. Es un esfuerzo muy grande el que hacemos. Imaginate que manejo 150 kilómetros por día, 75 para venir y otros 75 para volver, pero me sirve para ir bajando revoluciones, porque es muy adrenalínico todo lo que pasa", le contó el conductor a Catalina Dlugi.

Sobre la "química" que descubrió que tiene con "Pampita", señaló: "Su camarín está pegadísimo al mío. Está con Anita todo el día y con su sobrina Brisa, que es la que cuida a la beba mientras grabamos. A veces comemos todos juntos. Cuando entro al camarín de Caro pido permiso y siento que estoy en Siendo Pampita, porque es como estar en su reality".

Y sumó: "Es súper buena compañera, le pone el cuerpo a la situación. Es una mujer hiperprofesional, una número uno, y también aprendo mucho de ella a manejar la energía. Ella tiene un halo muy particular, llega y todos se quedan como mirando; tiene una presencia muy fuerte. Y es muy buena mina. Entonces, es una alegría poder compartir la conducción con ella; es todo muy llevadero, muy fluido y tenemos muy buena química".