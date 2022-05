''Chano necesita aquietar su dolor y su cabeza''

30/05/2022 - 20:25 Pura Vida

"Está internado, no lo veo hace seis días. Está en el lugar donde tiene que estar después de tanto esfuerzo. Ojalá que sea para bien esta nueva internación". Con esas palabras, Marina Charpentier, la madre de "Chano" confirmó el traslado de Chano desde el Sanatorio Otamendi, adonde había llegado el lunes pasado, hacia la Clínica Avril, institución en la que ya había sido ingresado tiempo atrás para enfrentar su problema de adicción.

"Es una medida para que él tome conciencia de por qué está ahí y aquiete su dolor y su cabeza", explicó la mujer, visiblemente conmovida en un móvil que aceptó dar para el programa que conducen Guillermo Andino y Belén Ludueña, para América, aunque aclaró que no estaba preparada para hablar sobre su hijo. "Me emocionó y no puedo decir nada más", intentó disculparse mientras contó que fue citada en el Senado para hablar sobre la lucha de su hijo contra las adicciones.

"Creo que es la primera vez que escuchan a las madres. Vengo en representación de las madres. Las circunstancias hicieron que tenga voz. Muchas madres me han escrito y me han pedido que diga mi testimonio, en nombre de ellas y de todas las familias que luchamos contra esta enfermedad", dijo a Andino sobre su presencia en el recinto donde se analizará un proyecto para modificar la actual ley de salud mental.

El testimonio de Marina aportará no solo su experiencia como madre, sino también su conocimiento como licenciada en trabajo social, especializada en adicciones, más allá de que en este momento no se esté desempeñando en su profesión.

En torno a la ley de salud mental ella ya tiene su punto de vista. "Es una ley que está hecha sin escuchar a la familias. El artículo 20 dice que un adicto o un enfermo mental tienen que dar su consentimiento para estar internado. Eso es una injusticia, una estupidez, es una falta de conocimiento sobre el padecimiento que tiene un enfermo mental y un adicto. Quisiera que se cambie eso, es una ley anacrónica", dijo.

Y sumó que "Chano" es "un riesgo para sí mismo". "Ninguna mamá quiere ver a su hijo morir", remarcó en referencia a que muchas mujeres perdieron a sus hijos por las adicciones y que están unidas para que esta dolorosa situación no siga ocurriendo, según lo reflejó Teleshow. Y agregó: "Ellas me dicen que ahora pelean por mi hijo y por otros hijos. La mayoría de las veces el adicto se hace daño a sí mismo".

En otro tramo de la charla que Marina Charpentier mantuvo con Guillermo Andino rescató la figura de su hijo: "Es un ser sensible, al que le duele el mundo, que consume como síntoma de una tristeza profunda", señaló y explicó que los padres deberían preguntarse por qué los jóvenes necesitan "ponerse cosas en el cuerpo" para divertirse. "Chano es un artista, una persona amorosísima que merece su derecho a la salud y a la tranquilidad", subrayó.

Días atrás, trascendió que Marina Charpentier, había solicitado la judicialización de la internación del cantante. Y según La Nación, el músico intentó escapar del centro de atención a pacientes con problemas psiquiátricos. La medida supondría que el exlíder de Tan Biónica no tendría vía libre para moverse mientras esté sometido a tratamiento; es decir, correspondería a una autoridad judicial, dictaminar si el artista está en condiciones o no de realizar determinadas actividades mientras dure su tratamiento.

En ese contexto, la madre de "Chano" explicó que, por las circunstancias en las que se encuentra, el cantante podría ocasionarse daños a sí mismo o dañar a terceras personas, y ella tendría pruebas suficientes para demostrar que está justificada la mediación de la Justicia en el caso que afecta al artista.