Dudan del romance de la ''China'' con Rusherking

30/05/2022

El trapero santiagueño Rusherking, quien suma más de 4 millones de visualizaciones en las plataformas digitales con la canción "Después de ti", que grabó junto a Alejandro Lerner, le declaró finalmente su amor, en un programa televisivo, a la actriz Eugenia la "China" Suárez, y las críticas y especulaciones no tardaron en llegar. Uno de los primeros comentarios en contra que recibió la pareja, a través de las redes sociales, fue la diferencia de edad que existe entre ambos: ella tiene 30 y el 21.

Pero acostumbrada a los choques mediáticos, la ex de Benjamín Vicuña usó su cuenta de Twitter para dejar algo en claro: no le importa el qué dirán. "Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual. Feliz domingo", escribió la "China" y ayer se sumó a su posteo "Rusher", quien cuestionö. "Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién, sean felices y déjense de romper los huevos", y agregó: ¡Qué bien ver a todos mis amigos felices!".

Casi en simultáneo los portales recogieron el análisis que hizo la panelista Estefanía Berardi, en el programa "Mañanísima", que conduce Carmen Barbieri, donde puso en duda la veracidad del vínculo amoroso entre la "China" y el santiagueño. "Ella cambió su look. Ahora se viste con ropa como de trapero, o urbana, como ahora se visten estos chiquitos. Se muestra con esa onda", dijo e inmediatamente Barbieri le consultó si la actriz estaba dedicándose a la música. Esto le dio pie a Berardi para comentar: "Ella quiere dedicarse a la música. Y atentos que parece que se viene un tema con Rusherking, la China y Emilia Mernes. Ahí hubo una charlita. Parece que van a sacar algo los tres juntos. Entonces, están las malas lenguas que dicen que la China se pone (de novia) con este para pertenecer al mundo de estos (cantantes)", señaló.

Y si bien Pampito, otro de los panelistas aseguró que la "China" no lo necesita, Carmen lo contradijo: "Para pertenecer al mundo de los traperos, sí. Tiene que empezar a vestirse así y a juntarse con esta gente, que son de un mundo musical diferente. Está bien que se una", remarcó.

Qué dice la familia del santiagueño

Entrevistado por el programa "Buen día Santiago", de Radio Panorama, Miguel Tobar, el papá de Thomas Nicolás Tobar, conocido como Rusherking, se refirió al flamante noviazgo de su hijo con la actriz Eugenia la "China" Suárez. "Todavía no la conocemos personalmente, pero ya lo haremos", dijo.

Y aunque agregó: "No nos metemos en su vida íntima, el que decide es él", Tobar no dudó en compartir su mirada sobre la "China". "Veo que es una buena persona. Hacen una linda pareja", señaló y aclaró: "La conocemos por lo que él nos ha contado".

Por otra parte, el padre del exitoso cantante de trap se mostró orgulloso por la carrera artística que está desarrollando Thomás. "Cuando he visto que iba a cantar con Alejandro Lerner, fue una locura. Es un grande de la música, verlo con alguien así es impresionante. Me ha emocionado un montón. No lo podía creer", contó. Además, recordó los primeros pasos que lo vio dar cuando "iba a las plazas, se juntaba en las competencias de freestyle y por ahí nos preocupábamos un poco, pero con el tiempo veíamos que era lo que realmente quería". "A los hijos hay que dejarlos ser, dejarlos volar", dejó como reflexión.