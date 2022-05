El picante comentario de Beto Casella sobre el noviazgo entre Eugenia “La China” Suárez y Rusherking

31/05/2022 - 13:43 Pura Vida

El noviazgo de Eugenia "La China" Suárez y el bandeño Rusherking sigue generando repercusiones. Ahora fue el periodista y conductor Beto Casella quien, apoyándose en el "humor" hizo referencia a la diferencia de edad que hay entre ambos.

"La China Suárez que pega canje todo el tiempo, hoy consiguió ropa infantil de canje para sus chicos y para el novio", dijo muy picante el conductor de Bendita.

Por su parte, la panelista Edith Hermida aprovechó el momento para lanzar una crítica hacia el trapero y sugiriéndole que sea un poco más caballero cuando hable de sus relaciones.

"Yo, la única marcación que le haría a Rusherking, me encanta esta pareja y está todo bien, pero él dice ‘hace mucho que no me sentía así’, y hace cinco minutos estaba de novio con María Becerra ¡Eso no se hace! Rusher no se habla así", dijo son mucha seriedad.

Cabe remarcar que el santiagueño Thomas Tobar, conocido como Rusherking, fue uno de los invitados a PH Podemos Hablar, en donde confirmó su relación con la actriz, expareja de Benjamín Vicuña y mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.