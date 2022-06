Lanata presiente que perderá contra "La Voz"

31/05/2022 - 21:19 Pura Vida

El periodista Jorge Lanata regresó a la televisión el domingo pasado con su clásico "Periodismo Para Todos". El rating lo acompañó con momentos en los que trepó a los 10 puntos y eso le da cierta tranquilidad, aunque sabe que el próximo domingo tiene un gran rival en la vereda de enfrente: "La Voz Argentina".

"El programa del domingo que viene va a estar heavy porque vamos a dar un informe especial sobre la Policía de la Provincia de Buenos Aires", anunció en "Lanata sin filtro", pero al mismo tiempo confesó que sabe que la pelea por convertirse en lo más visto de la televisión no será fácil porque ese mismo día, a las 22.30 arranca "La Voz Argentina", el certamen musical que da mucho que hablar y que en Santiago del Estero se ve a través de Canal 7. Sobre la convivencia de ambos programas, señaló: "Me gusta estar en dos dígitos. Vamos a dar esa pelea, pero ahora va a venir 'La Voz' que nos va a pasar por arriba". Y sumó: "Pero bueno, va a medir, bancamos perder, no pasa nada. De los programas políticos somos lejos lo más visto. Pero cuando veo que pierdo igual puteo".

"La Voz" ajusta detalles

Mientras tanto, el reality que volverá a la grilla con la conducción de Marley calienta esta nueva temporada en la que la actriz Rochi Igarzábal será la host digital, papel que en la entrega anterior lo desempeñaba Stefi Roitman, con la cobertura para las redes sociales. Además, la ex "Casi Ángeles" llevará adelante "El Regreso", donde los participantes que cantaron muy bien, y sin embargo, no logran que alguno de los jurados se dé vuelta, lucharán por regresar al concurso.

Si bien el debut será a las 22.30, a partir del lunes 6, el programa irá a las 22, entre "Fugitiva" y "El primero de nosotros" que se mudará a las 23.15 hasta su final, previsto para fines de junio.

Los participantes de "La Voz" ya grabaron las "audiciones a ciegas" y pronto estarán grabando "las batallas".

El jurado volverá a estar integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky, y Lali Espósito, y cada uno de ellos tendrá un co-coach que los ayudará a entregarles tips a sus respectivos team. Palito Ortega irá con el grupo de Ricardo; Alex Ubago con los de Lali; y Karina "La Princesita" Tejeda con los que elija la Sole. El dúo Mau y Ricky tendrá el apoyo de Manuel Turizo.