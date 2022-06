Lali ya llora con su vuelta a escena

02/06/2022 - 20:49 Pura Vida

Lali Espósito lleva más de dos décadas dedicadas al mundo del espectáculo, como actriz y como cantante, y en ninguna de sus dos facetas ha dejado de crecer. El año pasado debutó como jurado en el reality "La Voz Argentina", el ciclo en el que volverá a sentarse en la silla giratoria a partir del próximo domingo cuando Telefé estrene una nueva temporada en su pantalla. Pero su talento también cruzó fronteras, y desde España conquistó al mundo con su protagónico en la serie "Sky Rojo", de Netflix que pronto arribará al streaming con nuevos capítulos.

Como si todo lo logrado no bastara, Lali sigue exprimiendo su creatividad en nuevas canciones y nuevos shows, como los que la tendrá nuevamente frente al público argentino, el próximo 23 y 24 de junio en el Luna Park, y que ante la gran demanda del público terminó transformándose en "Disciplina Tour" para hacerla viajar por distintos puntos del país. Sobre esta nueva vuelta a los conciertos en vivo, habló con la prensa. "Se vienen muchos conciertos en la Argentina. No tengo ningún tipo de vida, me la paso ensayando hace muchos días, tengo muchas semanas trabajando en este tour nuevo que empieza en el Luna Park. Duermo poco, soy de dormir poco, pero soy noctámbula y a la noche trabajo también. Ahí me salen cosas, escribo y termino teniendo momentos de laburar. Intento descansar porque mis días son de muy temprano a muy tarde y con muchas cosas mezcladas, porque la nena quiere hacer todo saltar, actuar, cantar, subir, bajar, para eso se trabaja duro", dijo en el programa LAM.

Y siguió: "Hoy lloré todo el ensayo, me estaban presentando a todos los bailarines y un cuadro que ya habían montado y yo lo tenía que ver porque lo iba a aprender. Lo veo y es un estilo increíble, sucede que es una cosa que siempre soñé hacer en vivo, nunca lo había hecho hasta esto que verán. Y cuando lo vi realizado y que iba a suceder me puse a llorar muy fuerte, estoy muy sensible últimamente y de repente éramos 90 personas llorando".

Por otra parte, después de haber sido ovacionada ya en España por su música, reveló sobre esta nueva posibilidad de tocar en distintos escenarios argentinos: "Es un show muy potente y todos cumplimos sueños haciéndolo. Me emociona, no sé. Hice mucho hasta llegar al show que van a ver, creo que todo lo que hemos trabajado fue para hacer este show. Una sensación de realización muy linda, mucha complexión, este es el show con el que había soñado toda mi vida".

Si hay algo que caracteriza a la actriz y cantante es su frescura, tanto cuando está frente a una cámara, como lejos de ella, una característica que la destacó, por ejemplo, del resto de los jurados de "La Voz Argentina", en la edición anterior y que conquistó al público del reality. Al respecto, remarcó: "No hago una diferencia entre mi yo persona, por supuesto sí tengo cosas íntimas de mis amigos y de quienes me rodean, pero no cambio mucho mis formas, eso me mantiene en un lugar relajado para afrontar lo que me pasa en lo profesional y lo personal. Imaginate, que molestia actuar todo el tiempo", reflexionó.

Mientras sus últimos lanzamientos "Disciplina", "Diva" y "Como tú" siguen escalando de a millones de reproducciones en las plataformas digitales, la artista sigue preparándose para encarar el invierno viajando por Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán. La primera escala de su gira, luego del Luna Park, será en el Movistar Arena de Mendoza, el 9 de julio. De ahí en más, todas las otras fechas.

Con cuatro álbumes de estudio, múltiples colaboraciones y éxitos musicales, Lali trasciende en la industria musical como una de las voces femeninas más exitosas del pop latino.