Soy Rada volvió a la magia, “revuelto”

03/06/2022 - 20:34 Pura Vida

Agustín Aristarán es un ser bendecido. Soy Rada, tal su nombre artístico, le ha permitido trascender al mundo con su labor como cómico, mago, clown, actor, conductor y productor. Agustín Aristarán o Soy Rada disfruta de esas mieles que le da el éxito y el prestigio logrado con productos que lo han convertido en el niño mimado de Netflix.

Es en esta plataforma de streaming en la que se proyectó, en el 2018, con su unipersonal "Soy Rada" y, en el 2021, hizo lo propio con "Soy Rada: Serendipia".

Y en el 2022 volverá a estar en Netflix, pero en esta oportunidad como uno de los grandes villanos de la segunda temporada de "El Reino".

Mientras, recorre la Argentina con "Revuelto", un espectáculo que lo reencuentra con su viejo oficio, el de mago, y con el que llegará a Santiago el próximo 23 de junio para presentarlo en el teatro 25 de Mayo, habló con EL LIBERAL en una entrevista exclusiva por zoom.





-¿Cómo vives este momento a través de tu trabajo?





Con mucha felicidad, agradecimiento, buena onda. Están pasando cosas muy grandes, ya hace varios años, hace mucho tiempo, pero no dejo de sorprenderme, agradecerlo y estar muy feliz por todo lo que está pasando. Está muy linda la gira. Estamos llenando las salas de los teatros. Estoy en la segunda temporada de "El Reino". Estoy grabando una sitcom con Disney de la que pronto voy a poder hablar; sacando música con la banda. La verdad que no puedo pedir más. Es todo felicidad.





-¿"Revuelto" es un regreso al origen, o pasado, presente y futuro?





Es todo. Porque pasa de todo en ese show. Hay cosas del pasado, del presente y del futuro, de lo que hice, de lo que hago y de lo que voy a hacer, y ese "lo que voy a hacer" se transforma en lo que estoy haciendo. Cuando hablo del pasado, hablo de la magia, volví a hacer magia y mucha magia; la misma gente hace magia en sus propias manos al principio del show. Salto por un aro de fuego y agarro una carta con los dientes, pasan esas cosas porque volví a mi raíz que fue la magia, pero con la experiencia de comediante y actor que fue todo este tiempo. El stand up se renueva en este espectáculo, y lo que voy a hacer que es la música también se une en este "revuelto".





-¿Desafías los límites del humor?





Yo desafío todos los limites, pero no porque me pongo en el papel de rebelde que quiere desafiar por desafiar. Me gusta desafiar cuando la situación lo amerita y cuando me estoy aburriendo, pero de todo, no solo de la comedia. No hago un chiste incorrecto por el mero hecho de desafiar. Si lo hago, ese chiste incorrecto está pensado, meditado, y diagramado para que así suceda. Pero mi humor es bastante blanco y absurdo, entonces no busca eso de ir al choque y provocar. No es un humor provocativo, ni en pedo.





-¿Estuvo en tus sueños subirte al Luna Park con tu humor?





Ni en pedo. Es mucho más grande que mi sueño. Cuando me propusieron hacerlo dije que sí, y en algún momento cuando van pasando cosas, decís "que loco sería si lo próximo que sucede es esto..." y demás, pero no fue un sueño mío en tanto y en cuanto yo no estuve deseando que sucediera esto. Mi sueño era mucho más chico, y ahora que viene esto es una fiesta. Eso será en agosto.





-¿Cuánto juega el contexto de la actualidad en tus espectáculos?





Creo que nada. Puedo hacer algún guiño, pero en el guion no está escrita la cuestión coyuntural o lo que pueda pasar con Alberto, Cristina o Rodrigo De Paul. Puede suceder que hago alguna humorada porque surgió en ese momento, pero no está escrito. Me interesa que mis espectáculos sean atemporales.









SERIE “EL REINO”

Le dará vida a un personaje muy malo

¿Qué puedes adelantar de tu personaje en El Reino?

Muy poquito porque no nos permiten contar, por contrato. Netflix es muy estricto con eso y te lo hacen saber. Lo que puedo decir es que estoy en toda la serie. Me van a ver en todos los capítulos. Es un personaje malo, soy de los malos, malos, porque en “El Reino”, salvo Peter Lanzani y Nancy Dupláa, todos son malos, son todos una basura (risa), yo soy de la parte oscura.