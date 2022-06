El jurado de “La Voz” se viene más recargado

03/06/2022 - 21:05 Pura Vida

El reality “La Voz Argentina” está a horas de estrenar su nueva temporada en la pantalla de Telefé y llegará a los hogares santiagueños a través de Canal 7. Pero además, todos los entretelones del certamen llegarán a las redes sociales de la mano de la actriz y conductora Rochi Igarzábal, quien también llevará adelante una versión digital que se llamará “El regreso”, destinado a todos aquellos que hayan cantado muy bien y no hayan conseguido que algún jurado se dé vuelta.

Entusiasmada con el formato televisivo del cual ahora es parte, Rochi adelantó que Lali Espósito, “estará más recargada que nunca y sin límites”, en su silla de jurado, aunque aclaró en el ciclo radial “Por si las moscas”: “Todos los jurados van a sorprender y con nuevas herramientas para hacer más picante el intercambio”. Igarzábal y Espósito tienen un pasado en común. Sus carreras artísticas coincidieron en la exitosa tira “Casi Ángeles”, producida por Cris Morena.

Respecto al lazo que las une, Rochi contó: “Cada una tiene vidas muy distintas, pero me divierto mucho con ella porque cada vez que nos encontramos nos morimos de risa, nos divertimos, es como si no hubiera pasado el tiempo, vivimos muchas cosas lindas juntas”. Y agregó: “Entrevistándola, hablando con ella la paso genial porque es muy espontánea y me hace reír. Van a ver que las notas que tenemos juntas son muy divertidas, nos potenciamos y la nota se vuelve una locura”. En ese contexto adelantó que “Lali no tiene límite, recargada es poco, es una Lali muy distinta la que se viene, los va a sorprender a todos. Y te digo que los coach en general están recargados, rompieron el hielo el año pasado y este año le dan rienda suelta a lo que tenemos”. Además señaló que “van a ver condimentos extra con los participantes que va a sumar disputas divertidas y situaciones de guerra entre ellos. La herramienta es que se pueden bloquear entre ellos (los coaches) para que no elijan participantes”. Si bien se sabe que varios santiagueños se presentaron a los castings, parece que en esta oportunidad no corrieron la suerte de sus antecesores, Pablo Araujo, Santi Costas y Celeste Díaz, quienes llegaron a integrar el team de Soledad Pastorutti. En esta nueva entrega, además de Lali y Soledad, volverán a ocupar sus sillas Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky. Donde sí se notarán cambios es en la s e l e c c i ó n d e l o s c o - coaches que acompañarán a cada team. A Ricardo, lo apoyará Palito Ortega; a Lali, Alex Ubago; a la Sole, Karina “La Princesita”; y a Mau y Ricky, Manuel Turizo. La aparición de estos cantantes se dará de manera previa a las batallas.