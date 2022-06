Guillermo Novellis a EL LIBERAL: "Todo es tan volátil, todo es tan descartable"

04/06/2022 - 21:19 Pura Vida

Guillermo Novellis, líder de La Mosca, regresará a Santiago para presentar un concierto en el Forever Hits que se realizará este 11 de junio en Zambra. Es que, hace poco, estuvo en Las Termas de Río Hondo disfrutando de la competencia del MotoGP, "como buen amante de los autos", tal como lo dijo a EL LIBERAL en una entrevista realizada por zoom. Además de La Mosca, en la 5° edición de Forever Hits estará también la banda cordobesa Planeador V, que rinde tributo a Soda Estereo.

¿Cómo se hace para sostenerse, en forma ininterrumpida, a lo largo de 27 años en un mundo donde todo es volátil?

“Se ha puesto muy volátil ahora. Se ha puesto muy volátil los últimos cinco, diez años, a través de las redes sociales, de la inmediatez y lo descartable que se ponen las cosas. Nosotros, junto con un montón de bandas y artistas argentinos, hemos pasado a ser una categoría de clásicos, donde todo el mundo nos conoce, no así tanto los Sub-20 o los Sub-15 que viven pegados al telefonitos y, por ahí, en el telefonito no tienen mucho acceso a lo que llegamos a hacer. No los culpo. Tienen una invasión de información impresionante y también como generación tienen todo el derecho de elegir la música que los represente. El fin de semana pasado fuimos invitados por una chica muy exitosa que se llama Karol G, cantante colombiana, de Medellín. Tiene 30 años y una carrera súper exitosa. Hoy en día es una de las artistas número uno del mundo cultivando el reguetón, el reguetón romántico y el trap. Ella recordaba que cuando era niña era fanática de La Mosca y por eso nos invitó. Había un público muy adolescente en un estadio en Buenos Aires, que seguramente habrá escuchado algunas de nuestras canciones o por lo menos en un estadio de fútbol, pero uno no puede saber qué pasará con lo que está sonando ahora, si irá a trascender, si irá a trascender en el tiempo. Todo es tan volátil, todo es tan descartable, no estoy juzgando la calidad sino como una cosa reemplaza a la otra con mucha más velocidad y mucha más voracidad. Las canciones se van reemplazando. Una canción que fue exitosa hace tres meses queda prácticamente en el olvido porque hay nuevo material que lo está reemplazando. Veremos qué es lo que queda dentro de veinte años. Si algunos de los artistas, ojalá que sí, que hoy son número uno dentro de veinte años pasan a formar parte de la música. Creo que el tiempo es el gran juez. Lo demás es efímero. También lo era para nosotros. Lo más lindo de esta profesión es arte, y el arte es impredecible. Uno nunca puede saber cuál va a ser el resultado final de una canción, de un álbum. Y eso lo hace apasionante por el riesgo que tiene”.

Preparan un disco con grandes figuras como invitados

Este 2022 lanzarán un nuevo disco de éxitos reversionados junto a figuras.

¿Qué características tendrá el nuevo disco que preparan y con qué artistas grabarán?

Estamos haciendo un disco festejando nuestros 25 años, que ya son 27, pandemia de por medio se nos demoró muchísimo. Estamos viendo en qué momento del año lo vamos a sacar. Estamos incluyendo algunos artistas para poder grabar. Y las bandas que nos acompañarán son Cacho Deicas, de Los Palmeras; Los Caligaris, NTVG, Los Pericos, Vilma Palma, el señor Gilberto Santarosa, Kapanga, Rabanes (Panamá) y varios artistas más que están por confirmar. Estamos contentos. Lo que tiene de bueno es que vamos a hacer versiones de canciones clásicas nuestras, pero alejándonos un poco de la versión original para acercarnos un poco lo que es el intérprete invitado. Seremos buenos anfitriones en ese disco, invitando a cada uno de los artistas a que se exprese lo más cercano posible a su género. Hay una versión muy linda con Gilberto de la canción "Todos tenemos un amor" en ritmo de salsa romántica que realmente está muy bien logrado.

Desde grandes festivales hasta fiestas privadas y casamientos

¿Qué significó para ustedes volver a girar y contactarse con el público?

A finales del año pasado empezamos. En octubre fueron los primeros conciertos. Después vino la nueva ola de contagio. Volvimos a arrancar en febrero-marzo. Desde ahí vinimos tocando en todo el país. Para agosto estamos preparando una gira por Perú y, seguramente, Colombo. Nosotros tenemos un amplio espectro para los conciertos. Vamos a festivales, a fiestas privadas, vamos de un casamiento a una fiesta de 15 años. Por ahí, muchas veces, nos contratan para el festejo de una localidad que cumple años, alguna fiesta representativa. Tenemos, por suerte, una amplitud muy grande de lugares donde podemos tocar. Vamos poniéndonos a tono. La verdad, venimos relativamente bien con este último tiempo, tocando todos los meses, cuatro a cinco conciertos todos los fines de semana. Así que estamos bien. Estamos en la senda correcta. Seguimos trabajando y muy agradecidos por todo.