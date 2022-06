Rusherking se consagró en el Luna Park, y la "China" no falló

06/06/2022 - 01:25 Pura Vida

Si Thomás Nicolás Tobar se hubiera preguntado hasta dónde podría llegar con sus canciones de trap cuando comenzaba a compartirlas en las plazas de Santiago del Estero o a través de sus redes sociales bajo el nombre de Rusherking, quizás en sus respuestas se hubiera quedado corto, porque seguramente no se le habría cruzado por la cabeza que un día iba a compartir con Alejandro Lerner un clásico de su repertorio, y menos que éste lo iba a acompañar, con el piano, en su primera presentación, a sala llena, en el Luna Park.

Eso sucedió el sábado pasado, la misma noche en la que no solo cantó "Después de ti", ante la ovación del público sino que sorprendió a sus seguidores al incluir en su repertorio "Antes de tí", la canción que popularizó junto a su expareja la también cantante de trap, María Becerra, solo que esta vez con su ausencia.

Y como si la idea hubiera sido la de hacer crecer, tramo a tramo, el clima del concierto, al escenario también se subieron Emanero y Estani para acompañarlo a cantar por primera vez en vivo "Bandido" junto a FMK. Y "Los de la casa", Lit Killah y Tiago PZK, para "Yo sé que tu" y "Now", también con FMK.

El show de Rusherking tuvo muchos momentos que podrían ser rescatados como perlas, como cuando se le ocurrió estrenar un tema frente a su público, avisando: "Es un tema que todavía no saqué y se los voy a presentar, se llama 'Prometí'"; o como cuando se sumó coro gospel, que acompañó al cantante santiagueño durante gran parte de su presentación. Incluso, comenzaron a cantar "Rolling in the Deep" de Adele y Rusher se animó a interpretar una parte del tema en inglés.

La "China" robó el foco

Pero mientras todo esto sucedía arriba del escenario, las lentes de las cámaras estaban muy atentas a lo que ocurría abajo, donde Eugenia la "China" Suárez ocupaba una de las primeras filas con su hija Magnolia, fruto de su relación pasada con el actor Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Amancio; su madre Marcela Riveiro y su amigo "Mancha" Latorre.

La actriz se mostró todo el tiempo muy alegre y compenetrada con el espectáculo que ofrecía su novio, mientras sostenía a su hija en su regazo y la ayudaba a grabar con el celular. La niña también sorprendió al levantar con sus manos un cartel que decía: "Qué buena suerte que te cruzaste en mi vida", que forma parte de la letra de la canción titulada "Bendición", pero que bien podría resumir la situación sentimental que atraviesa su madre.

Ayer al mediodía, la "China" compartió un video que grabó durante el recital en el que se lo ve a Rusherking sobre el escenario y ella sumó el emoji de un corazón, dejando en claro que a pesar de los comentarios y críticas externas, ellos están pasando por un gran momento.

Ya en la madrugada, la instagramer Flor Vichich subió un video que la ex Casi Ángeles compartió más tarde, en la que se la ve junto con unos amigos cantando y bailando, y de fondo se escucha al músico, según lo reveló Teleshow. Mientras toman algo, ella se ríe y saca la lengua ante cámara. En la misma fiesta post show se tomó fotos con su peluquero y amigo Juan Manuel Cativa y otros conocidos.

"Thomy", como ella cariñosamente llama a Rusherking compartió fotos también de una fiesta, probablemente la misma, aunque no junto a ella ni dio demasiados detalles de dónde estaba cada uno.

Desde que blanquearon su relación, el cantante de trap y la actriz tuvieron que enfrentar todo tipo de críticas, como la referida a la diferencia de edad entre ambos, ya que ella tiene 30 y él 22; y otras especulaciones.

Una de las últimas famosas, después de Lali Espósito, a quien la prensa le consultó sobre el noviazgo de Eugenia Suárez y el trapero santiagueño fue la modelo Mery del Cerro, amiga de la actriz, quien dijo durante una entrevista radial con "Agarrate Catalina": "Eso es parte de la gente que siempre va a criticar. Critican porque es fácil hacerlo. Ellos me encantan, están felices, bien y enamorados".

Por otra parte, la exparticipante de "MasterChef Celebrity" aclaró cómo está la relación con la actriz, luego del Wandagate, ocasión en la que hubo rumores de distanciamiento dado a la amistad que tiene con Zaira Nara y Paula Chaves. Al respecto, señaló: "La China siempre fue muy amiga mía y sigue siendo amiga mía. No compartimos cosas quizás de la diaria y vivimos lejos, pero yo no estoy peleada ni nada. No me meto en los problemas de otras personas, así que divido las cosas".

Si bien Eugenia la "China" Suárez está acostumbrada a la explosión mediática, Rusherking es un poco nuevo para el mundo de la farándula, y en los últimos días tuvo que escuchar incluso que Jorge Lanata hiciera un comentario acerca de él en su programa radial "Lanata sin filtro", donde Marina Calabró llega con toda la data del mundo del espectáculo.

La situación se dio cuando Marina se refería a María Becerra, la exnovia de Rusherking. Esto le dio pie al periodista para que hiciera sus propias apreciaciones sobre el músico de Santiago del Estero. "Se sabe que María Becerra es la expareja de Rusherking, el actual de La China…", comenzó a relatar Calabró sobre la información que tenía a mano. Pero Lanata, rápido de reflejos, atinó a introducir una apreciación sobre el joven. "Igual, Rusherking no es ningún bo**do, le digo, eh", acotó. En medio del juego con el resto de los panelistas, uno de ellos quiso saber "qué tenía" el músico que ya estuvo con varias chicas conocidas. "No sé que tiene. Tiene como carita de 'yo no fui', de caído del catre", completó Calabró.

Sin embargo, Lanata no coincidió y la corrigió: "No. Evidentemente está subido al catre, no caído".