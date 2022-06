EL “POLACO” Vendrá con su “Ángel” a Santiago

07/06/2022 - 22:48 Pura Vida

Ezequiel Iván Cwirkaluk, el "Polaco", confirmó a EL LIBERAL que en tres semanas, en el marco de una gira por el Norte Argentino, vendrá a Santiago para presentar "El ángel que me guía desde el cielo", su nuevo álbum que lanzó después de siete años de no grabar.

El músico habló de esta producción que es un homenaje a su padre y la cristalización de un sueño: grabar con el santiagueñísimo Leo Dan la canción "Ahora" y además los clásicos "Siempre estoy pensando en ella", "Con nadie me compares" y "La niña está triste".

¿Por qué demoraste 7 años en lanzar un nuevo disco?

Si bien fui sacando temas simples, tres temas por año, no sacaba un disco completo y quise hacerlo este año. Es un año especial para mí. Un disco especial, hecho con todo amor.

¿En qué momento de tu vida llega este disco?

Este disco va dedicado a mi padre, "El ángel que me guía desde el cielo", donde pude juntar todas las canciones que le gustaban a él, que me gustaban a mí desde chiquitito. Este disco me encanta, por muchas cosas, por el amor que le tengo, por cómo fue hecho, por el momento en que fue hecho, y para que la gente lo disfrute. Yo estoy en un momento de transición, muy bien y a full con la música.

¿Qué significó grabar con Leo Dan y grabar sus temas?

Es uno de los artistas que yo más admiro. La verdad que Leo es un fenómenos en todos los sentidos, y mi papá era muy fanático, y nosotros también somos muy fanáticos. Son canciones que mi papá me hacía escuchar desde que era muy chico, desde que tengo uso de razón, recuerdo que teníamos los casetes de Leo Dan, los escuchábamos, los bailábamos. Grabar con Leo Dan es un mimo que me regala Dios, por el amor que él le tenía a su ídolo; y poder grabar con él "Ahora", ese tema hermoso, y poder grabar los otros temas, y que a Leo le gusten, él me dio el visto bueno de todas las canciones, de hecho una vez por semana hablamos, tiene un corazón muy grande y es muy bueno conmigo.

¿Cómo te conectaste con Leo'?

Cuando mi papá fallece, a la semana yo le hice un homenaje en ShowMatch, y al día siguiente me llaman desde un número de teléfono raro, no entendía quién me llamaba y era Leo, que me quería hablar, decir unas palabras. Y así es Leo, un maestro en todos los sentidos, una persona muy buena, muy humilde y un groso. Para mí, en Latinoamérica es uno de los más grandes.

¿Este disco te acerca a Dios?

La verdad que sí. Yo soy una persona muy agradecida a Dios. Mi papá, una de las cosas que me enseñó es a agradecer y pedir perdón. Siempre agradecido, tanto a la gente que me apoya de tantos años como a Dios que me va manejando el camino,. me va guiando, y permite cosas buenas, cosas malas, para que vaya aprendiendo, teniendo la conciencia de que el único grande es él.

Escuché que tienes un tema dedicado a los veteranos de Malvinas

La tengo guardado, no salió, estará en el volumen II, de "El ángel...". Estuve grabando como loco en la pandemia. Tengo como para 4 discos. Esa canción es para los veteranos de Malvinas, que es hermosa; y es de Alejandro Romero, el que escribió "La Mano de Dios", que cantó Rodrigo para Maradona. Un día me la mostró y le pedí para cantarla.

¿Tienes deseos de expandirte por Latinoamérica?

Y siempre es lindo expandirse, pero siempre desde acá, desde nuestro país, bancando nuestra hermosa tierra; si bien ya fuimos a México, y tocamos en Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay.