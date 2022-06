“Supernova”, muy cerca de su estreno en la televisión

09/06/2022 - 20:12 Pura Vida

“Supernova”, la nueva comedia dramática dirigida por Ana Katz, y protagonizada por un elenco joven y estelar integrado por Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Johanna Chiefo, Nancy Dupláa, Inés Estévez, Marina Bellati, Luis Ziembrowski y Diego Cremonesi, llegará al streaming de Prime Video el 8 de julio y por televisión abierta, se verá sólo en la Argentina, a través de Canal 9.

“Supernova” retrata un momento crucial de 3 personajes que se encuentran en el umbral de los 30. Nicolasa, June, y Mimí hacen frente a los mandatos sociales, a sus propios deseos y frustraciones, mientras intentan sobrevivir en una gran ciudad. La vida de Nicolasa (Chiefo), que se reparte entre castings publicitarios y la venta de empanadas por los negocios del barrio, tiene los días contados.

Cuando todo parece derrumbarse, se entera de que fue seleccionada para el protagónico de una publicidad importante que malinterpreta lecturas sobre la gordofobia y Nicolasa queda inmediatamente estigmatizada como la “Gorda Fruta”.

Mientras tanto, June (Pasquarelli) se radicaliza cada vez más en creencias sobre teorías conspirativas sobre la diabetes, y en medio de un confuso y frágil encuentro que termina en el hospital, comienza un romance con José, el verdulero de su barrio.

En el otro extremo se encuentra Mimí (Kopelioff), una joven actriz que vive con su madre Elsa (Dupláa). Mimí pasa sus días enamorada de un conocido productor televisivo que es veinticinco años más grande que ella, casado y padre de dos hijos.

A medida que crece un romance entre ellos, la vida de Mimí se enmaraña en encuentros a escondidas y la ilusión de un futuro juntos que jamás llega. Tanta tensión le hacen aflorar una serie de tics nerviosos que amenazan con destruir su carrera.

El resultado es un cocktail explosivo, una Supernova que marca un quiebre en sus vidas y, en la convulsión de la onda expansiva, en las de sus familiares, y amigos.

Respecto de toda esta trama, cuando a Ana Katz, su directora, le preguntaron en Página12 qué le interesaba contar, dijo: “Me interesa compartir preguntas porque no tengo respuestas absolutas. Me llama la atención cómo de todo se construye una convención que sigue sin expresar genuinamente lo que está pasando. Hay una sensación de que no nos estamos escuchando a una escala más humana, no estamos escuchando al planeta, como que somos parte de un motor en automático que va solo y nos maneja. Es una máquina que no escucha, va sola y que se vuelve difícil frenar. Hay una frase que está presente en todos los capítulos del proyecto, de Samuel Beckett, que sirve como síntesis de la serie. Es una suerte de respuesta a esa idea del ‘hacelo, vos lo vas a lograr, vos podés’, esa cosa de que con voluntad todo se logra. Yo no siento que, al menos desde Latinoamérica, podamos representar esa idea. En cambio, creo que nos representa más esta frase de Beckett: ‘Lo intentaste. Fracasaste. Da igual. Prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor’. Tiene que ver con una resistencia, con un deseo vital prendido que no se debe abandonar, expresa las ganas de vivir”.