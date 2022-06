Britney Spears se casó, aunque su ex quiso frustrar la ceremonia

10/06/2022 - 21:33 Pura Vida

Después de haber perdido el embarazo que tan felizmente había anunciado en sus redes sociales, fruto de su relación con el modelo Sam Asghari, la cantante Britney Spears contrajo matrimonio, con una íntima ceremonia que se realizó en su mansión de California, y que por momentos corrió el riesgo de ser saboteada por su ex, Jason Alexander, quien ingresó por la fuerza en la vivienda.

Antes de la ceremonia se concretara, el exesposo de Spears, fue arrestado y acusado de invasión de propiedad y agresión luego de que ingresara sin autorización al lugar donde se estaba preparando la boda.

Sus intenciones de arruinar el evento, quedaró registrado en el celular del ex de Britney, ya que transmitió todo a través de Instagram Live. En la grabación, que ayer difundieron las pantallas de A24, se puede observar el ingreso forzado de Jason Alexander a la mansión de Britney Spears, donde recorre la casa intentando eludir al personal de seguridad, mientras aseguraba ser el primer marido de la estrella pop y que estaba allí a pedido de ella.

Mientras recorría el lugar, Alexander mostró los arreglos flores en medio de críticas, logró subir a la planta alta de la propiedad, donde tuvo que luchar con los agentes de seguridad que intentaban quitarle el teléfono para detener la transmisión. Esas imágenes causaron un verdadero escándalo internacional, y se viralizaron en minutos.

La tercera, ¿será la vencida?

Éste es el tercer matrimonio de Britney Spears. El primero fue precisamente con Jason Alexander, un amigo de la infancia, durante unas 55 horas en 2004 antes de que se anulara su matrimonio. También se casó con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos, antes de solicitar el divorcio en 2006.

A Sam Asghari, su flamante marido, lo conoció por primera vez en 2016, cuando coprotagonizó con la estrella pop video de su sencillo "Slumber Party". Luego se comprometieron en 2021.

La cantante está rearmando su vida luego de transitar una larga batalla judicial contra la tutela que su padre ejercía sobre ella, y que le impedía incluso, quitarle el DIU para poder quedar embarazada. Por eso, el anuncio de su primer embarazo con Asghari fue rompiendo todas las reglas. un desnudo, a través de su cuenta de Instagram, tapando sus partes íntimas con emoticones y con sus manos sobre sus pechos.

"I love you all SSSSSSSSSOOOOOOOOOO much (Los amo mucho a todos)", expresó la artista estadounidense en aquella ocasión, luciendo su figura escultural. El posteo se llenó de likes y comentarios de puro apoyo a Spears, como ahora, que finalmente selló su amor con Sam.