La vuelta de Mirtha a la TV, sin acuerdo: “Suar me llamó, pero aún no le respondí”

“Le pregunté a Mirtha por su regreso a la televisión y me respondió "hablá con Nacho Viale, él es el único que te puede informar. Y luego le consulté si le gustaría hacer televisión en el trece o le da lo mismo, y me dijo ºme llamó Suar, pero aún no le respondí, me gusta mucho trabajar en El Trece y es muy cómodoº fue lo que me agregó la conductora”.

Con esas palabras el periodista Juan Etchegoyen, que conduce Mitre Live, reveló que aún la vuelta de la “Chiqui” Legrand a la conducción de sus programas no tiene ni fecha ni canal definido.

Como se sabe durante el aislamiento preventivo obligatorio que impuso la pandemia de coronavirus, Mirtha fue reemplazada en la conducción de sus ciclos, tanto del sábado por la noche como del domingo al mediodía, por su nieta Juana Viale, quien obtuvo un Martín Fierro por esa labor.