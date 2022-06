Lali sigue haciendo de ''La Voz'' una experiencia cargada de frescura

15/06/2022 - 21:24 Pura Vida

El uruguayo Braulio Assanelli fue el último ganador de "La Voz" Argentina delante de un jurado que no tuvo ni la presencia de Lali Espósito ni la de los hijos de Ricardo Montaner, con cuyo team se consagró en el certamen de aquella época.

Consultado por el ciclo radial "Por si las moscas" sobre la nueva temporada, Braulio destacó: "Esta edición de La Voz la veo más divertida por la frescura que le da Lali, lo veo más divertido al programa", y sumó: "A Montaner lo noto distinto, con otra picardía".

Sobre la actitud de Montaner para con él, tras haberse consagrado en "La Voz", de su mano, señaló: "En mi caso, Ricardo Montaner me dijo que me quería ayudar con la carrera y él me tendió una mano". Pero aclaró: "En ningún momento me dijo 'te voy a producir toda tu carrera y te voy a convertir en una estrella mundial'", según señaló Televisión.com.ar. No obstante, aseguró que el artista "me había prometido ir a México a cantar y ahí estuve con él; en la Argentina también me tocó cantar con él; después cuando vino a Uruguay cantamos juntos, fue una experiencia inolvidable".

Por otro lado, contó el por qué Ricardo no tuvo mayor injerencia en su carrera profesional: "No pudo intervenir tan profundamente en lo que fue la carrera porque antes de entrar a 'La Voz' tenés que firmar un contrato con la discográfica. Yo quedé trabajando con la discográfica y él no podía intervenir del todo". Además, remarcó: "Me parece a mí que no es que te vayan a producir toda una carrera dándote todo para que seas una estrella".

Y esta última reflexión coincidió con lo que recientemente dijo Nicolás Olmedo, el finalista del team Lali, de la edición pasada. "El programa no te garantiza una carrera, Lali (Espósito) no te arma una carrera, no te dice 'che, acá tenés un disco para grabar'. Nadie te pavimenta el camino para que vos hagas tu carrera, hay que salir y pelearla", subrayó en una entrevista radial con "Por si las moscas". En ese sentido aconsejó a los actuales participantes que "disfruten y vivan el programa, pero que entiendan que la carrera está por fuera del programa".

A cerca de su experiencia personal, compartió: "Ni bien terminé el programa estaba en una nube que no sabía a dónde ir, era como un nene al que le tenían que enseñar a caminar. Yo necesitaba que la gente escuchara lo que yo tengo para ofrecer, pero no sabía cómo hacer".

Con mucho sacrificio, logró producir canciones que está por divulgar. "Hay que remarla muchísimo. Nadie te garantiza una carrera", reflexionó.